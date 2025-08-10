為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    不侷限島內的台灣史 成大師生9月踏溯日本九州

    先導課程透過專題演講和移地訓練等方式，引導學生先了解日本九州的歷史與文化。（陳文松提供）

    2025/08/10 09:31

    〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學「踏溯台南」課程自2017年起帶領大一新生透過實地踏查認識台南歷史，路線已從市區逐步拓展至永康、善化、北門、左鎮等全市各行政區，9月更將踏出台灣，前進日本九州，展開「不侷限島內的台灣史」田野調查。

    踏溯台南路線涵蓋鹽糖業發展、人文、地理、生態等，每學年都會推出新路線。文學院長也是歷史學系教授陳文松執行高教深耕台灣學計畫，9月開辦「不侷限島內的台灣史：踏溯九州」，並已先完成先導課程。

    陳文松指出，從日本九州可以看到台灣島外的台灣歷史發展重要連結，盼提供同學另一種認識台灣的視角。九州的東西南北，可以串起台灣17世紀以來的重大歷史發展節點，包括1624年鄭成功出生於位在九州西端的長崎平戶；1874年「台灣出兵」（牡丹社事件）的指揮官西鄉從道，出身位於九州南端的鹿兒島；1895年馬關條約簽約地點在九州北端的下關春帆樓；1926年文教局設立和1928年台北帝國大學設立的關鍵人物後藤文夫，來自九州東端的大分縣；當代的台積電及日治時期台灣步兵第二聯隊（今成大光復校區）與九州中部的熊本有密切關聯。

    先導課程共有30名大學部學生和3位研究生輔導員參加，來自校內各學院系所，透過專題演講和移地訓練，並結合「NPO法人日本台灣教育支援學者連線」，培養學生從台南延伸至九州的現地探究能力，再從中遴選15人，9月3日起展開5天4夜日本九州實地踏溯課程。

