    首頁　>　生活

    台北市信義路光臘樹筆直成蔭 隨季節換裝如撒糖霜

    光臘樹樹幹有茶褐色樹皮，薄片狀自然剝離，可從特色外觀輕易辨識。（台北市公園處提供）

    光臘樹樹幹有茶褐色樹皮，薄片狀自然剝離，可從特色外觀輕易辨識。（台北市公園處提供）

    2025/08/10 09:29

    〔記者何玉華／台北報導〕10幾年前捷運信義線地面復舊時，信義路安全島上種植光臘樹，低處則種植草花、杜鵑，讓沿路四季都有不同色彩；日前立秋，台北市公園路燈工程管理處表示，信義路正上演季節限定的變裝秀，整排行道樹上似乎被撒上糖霜，整體景觀橫貫東區永康國際商圈、臨江街及通化夜市商圈、信義商圈等，民眾逛街之餘，不妨感受一下城市中秋季的換裝氛圍。

     

    公園處表示，信義路光臘樹是捷運信義線地面層復舊於2012、2013年間種植，當時採用容器苗，以利種植後迅速形成綠意；安全島的光臘樹下並種植杜鵑、草花等，讓信義路四季都有不同的顏色變化。如今光臘樹種植已10多年，筆直的光臘樹已然成蔭，如今秋風吹撫下，結實累累，成為台北市街道上的美麗風景。

     

    公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，光蠟樹別名「白雞油」是台灣原生特有種，為常綠至半落葉喬木，因材質具有油蠟色澤，很類似雞油，顏色較白而得名。樹幹有茶褐色樹皮，薄片狀自然剝離，民眾可從特色外觀辨識。

    楊國瑜說，光蠟樹幼樹生長快速、萌芽力強，直向發展樹型優美，適合做為庭園樹及行道樹栽植。每在春末約5月下旬至6月初盛開黃白色的花瓣，開花後會短暫變綠，結實後結果，顏色變化則從白到奶白，一片片白色翅果懸掛樹上即將成熟，宛如撒上糖霜。

    台北市公園路燈工程管理處10幾年年在捷運信義線地面復舊時，在信義路的安全島上種植光臘樹，直向發展樹型優美，如今筆直成蔭。（台北市公園處提供）

    台北市公園路燈工程管理處10幾年年在捷運信義線地面復舊時，在信義路的安全島上種植光臘樹，直向發展樹型優美，如今筆直成蔭。（台北市公園處提供）

    台北市公園處表示，光臘樹隨季節有不同變化。（台北市公園處提供）

    台北市公園處表示，光臘樹隨季節有不同變化。（台北市公園處提供）

