苗縣環保局自行列管非法棄置場址逾1年未清理51件 審計室認需改善

苗縣環保局自行列管非法棄置場址逾1年未完成清理者達51件，審計室認需改善。畫面為遭傾倒非法廢棄物示意圖。（資料照）

2025/08/10 09:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣境近年遭隨意傾倒廢棄物事件頻傳，嚴重影響自然環境，審計部苗栗審計室報告，指苗栗縣政府環保局自行列管非法棄置場址尚未完成清理者共106處，且列管時間逾1年仍未完成清理者計51件，亟需研擬對策改善。

苗縣府環保局表示，接獲通報發現非法傾倒廢棄物後，會依法對行為人、地主等開罰、要求復原等，並視情節移送檢、警。縣府環保局強調，因部分遭非法傾倒廢棄物涉及刑法需保全證據，環保局須配合偵辦進度，為其中因素。

苗縣府環保局也指出，部分遭非法傾倒廢棄物土地地主，可能因涉案、或是難以聯絡，環保局也需要依規定通知地主清理，若地主持續失聯或未清除，環保局才會代為清理，後續再向地主等相關人追繳費用，因此會導致管非法棄置場址尚未完成清理者時間拉長。

另外，審計室報告也指出，苗縣府環保局近3年度（2022至2024年度）自行列管非法棄置廢棄物處理情形統計資料，未填列偵辦轄區警察分局函送地方檢察署偵辦時間及文號者計67筆，占列管案件（137件）比率48.91％，因部分警察分局函送地檢署偵辦時未告知，致無法掌握案件刑事偵辦進度，顯示跨機關間橫向資訊流通尚待加強。

