    楊柳颱風撲北台機率增至60％ 吳德榮曝這2天有強風豪雨

    最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬路徑的平均，週三、四通過台灣北部，有強風、豪雨的威脅。（ECMWF）

    2025/08/10 09:39

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（10日）晨各地區平地的最低氣溫約在24、25度之間，週二前（12日）各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；預估楊柳颱風侵台機率增至逾6成，週三、四（13、14日）北台有強風、豪雨的威脅。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週二（10至12日）各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；南方水氣略增、大氣趨不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。今日各地區氣溫為：北部25至36度、中部24至36度、南部25至37度、東部24至36度。

    「楊柳」颱風路徑向南調整，侵襲機率已調高至60%，最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬路徑的平均，週三、四通過台灣北部，有強風、豪雨的威脅，屆時應注意最新資訊、加強防颱。

    屆時颱風強度則因在接近台灣前，逐漸進入「垂直風切大」的環镜，愈偏北的系集路徑，減弱愈明顯，愈偏南的系集路徑，受影響較小、強度則較能維持，威脅也愈大。由於各國模式都還會繼續調整，尚不宜驟下定論，應密切觀察。

