為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    供桌擺一整排水桶接漏水 祀典武廟漏水嚴重盼加速修繕

    台灣祀典武廟被拍到用數個水桶在正殿接水的畫面。（民眾提供）

    台灣祀典武廟被拍到用數個水桶在正殿接水的畫面。（民眾提供）

    2025/08/10 09:16

    〔記者王姝琇／台南報導〕繼國定古蹟三山國王廟傳出受豪雨影響，出現地板嚴重積水、梁柱漏水等現象後，另一國定古蹟台灣祀典武廟也被拍到用數個水桶在正殿接水的畫面。武廟主委林培火表示，盼加快整修速度，避免廟體與神像受損。

    日前颱風加上西南氣流致使台南降下驚人雨量，古蹟也受創，先是傳出三山國王廟淹水受災後，國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣，也疑似長時間降雨地基流失、城牆向內傾斜；現又傳出台灣祀典武廟也因強降雨導致漏水連連。

    台灣祀典武廟被拍到正殿案桌上除了供品外，還有數個水桶用來接水，民眾憂心廟體及神像、文物受損。林培火表示，祭祀五文昌帝君的西社上個月才完成修繕、啟用，躲過這次風災沒有漏水，但其他的拜殿、廳堂就沒那麼幸運；這次豪雨帶來驚人雨量，尤其正殿漏水相當嚴重，擺放供品的木製案桌也整個進水凸起，就連觀音廳的觀世音菩薩神像前也有水漬。

    林培火說，除修繕完工的西社，其他拜殿、廳堂都還在「等待」修復，速度趕不上老天爺的致災雨量，期盼能夠再加快。

    文化局回應表示，除了西社之外，台灣祀典武廟目前正進行古蹟漏水檢修的整體設計，預計今年完成設計後再發包整修，惟此次發生的致災性豪雨無法預期，初步推估應是造成漏水的原因，會再進一步了解現況。

    台灣祀典武廟被拍到用數個水桶在正殿接水的畫面。（民眾提供）

    台灣祀典武廟被拍到用數個水桶在正殿接水的畫面。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播