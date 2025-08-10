供桌擺一整排水桶接漏水 祀典武廟漏水嚴重盼加速修繕

台灣祀典武廟被拍到用數個水桶在正殿接水的畫面。（民眾提供）

2025/08/10 09:16

〔記者王姝琇／台南報導〕繼國定古蹟三山國王廟傳出受豪雨影響，出現地板嚴重積水、梁柱漏水等現象後，另一國定古蹟台灣祀典武廟也被拍到用數個水桶在正殿接水的畫面。武廟主委林培火表示，盼加快整修速度，避免廟體與神像受損。

日前颱風加上西南氣流致使台南降下驚人雨量，古蹟也受創，先是傳出三山國王廟淹水受災後，國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣，也疑似長時間降雨地基流失、城牆向內傾斜；現又傳出台灣祀典武廟也因強降雨導致漏水連連。

台灣祀典武廟被拍到正殿案桌上除了供品外，還有數個水桶用來接水，民眾憂心廟體及神像、文物受損。林培火表示，祭祀五文昌帝君的西社上個月才完成修繕、啟用，躲過這次風災沒有漏水，但其他的拜殿、廳堂就沒那麼幸運；這次豪雨帶來驚人雨量，尤其正殿漏水相當嚴重，擺放供品的木製案桌也整個進水凸起，就連觀音廳的觀世音菩薩神像前也有水漬。

林培火說，除修繕完工的西社，其他拜殿、廳堂都還在「等待」修復，速度趕不上老天爺的致災雨量，期盼能夠再加快。

文化局回應表示，除了西社之外，台灣祀典武廟目前正進行古蹟漏水檢修的整體設計，預計今年完成設計後再發包整修，惟此次發生的致災性豪雨無法預期，初步推估應是造成漏水的原因，會再進一步了解現況。

