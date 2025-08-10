北市大地處打造「森林方舟」 藏身圓山風景區

台北市大地工程處在圓山風景區，打造一座「森林方舟」，可遠眺台北盆地。（台北市大地處提供）

2025/08/10 09:14

〔記者何玉華／台北報導〕台北盆地近山有許多日常可及的步道，台北市大地工程處整合山林美景打造新地景，在台北大縱走第5段熱門路線圓山風景區，以「航運」為靈感，打造出一座吸睛的「森林方舟」，讓人站立其中如身立船首，遠眺眺圓山飯店、臺北101大樓及基隆河美景。

大地處森林遊憩科科長吳宜穗說，圓山風景區是一處融合軍事、歷史及自然與豐富文化的綠色空間，也是「台北大縱走」第5段熱門路線，「森林方舟」是大地處最新打造的特色亮點，串起微風平台、北眼平台及老地方等賞景熱點，遊客可從不同角度飽覽台北市的日夜風貌，還能觀賞飛機起降，享受城市全景。

請繼續往下閱讀...

吳宜穗說，擁有豐富自然景觀的圓山風景區不僅是觀光景點，大地處希望創造讓人願意多次回訪、放鬆心情的場所。圓山山腳下的基隆河是日治時期重要的航運路線，大地處以「航運」為靈感，打造一座「森林方舟」，讓人身處期間，感受如在山林間航行的船，可遠眺圓山飯店、台北101大樓及基隆河美景；傍晚可坐在高處欣賞夕陽西下，感受溫暖橘紅色的天空與微風，在喧囂繁華城市中的一縷安靜。

大地處建議民眾搭乘大眾運輸前往，捷運紅線劍潭站下車後，往劍潭青年活動中心穿越地下道由中山北路登山進入；公車可搭乘40、203、218、277、279、285、310、606、12、665、685、902、紅3、中山幹線266於劍潭站下，由中山北路登山口進入，或搭乘21、42、267、677、902、紅2至中央電台，由北安路77巷登山口進入。晚間還能前往附近的士林夜市品嘗美食。

台北市大地工程處在台北大縱走第5段熱門路線圓山風景區，以「航運」為靈感，打造出一座「森林方舟」。（台北市大地處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法