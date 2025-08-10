第28屆亞太童軍領袖會議10月高雄登場 逾700童軍領袖參與盛會

亞太區童軍最大型盛會之一「第28屆亞太童軍領袖會議」，10月12日至17日將移師高雄展覽館熱鬧登場，將有亞太各國超過700名童軍領袖來台參與盛會。（中華民國童軍總會提供）

2025/08/10 09:10

〔記者蘇福男／高雄報導〕亞太區童軍最大型盛會之一「第28屆亞太童軍領袖會議」（簡稱APSC），10月12日至17日將移師高雄展覽館熱鬧登場，將有亞太各國超過700名童軍領袖來台參與盛會，共同商討世界及亞太區最新童軍運動發展策略，並選舉亞太區童軍委員會委員及決定亞太區童軍活動主辦國。

亞太區童軍領袖會議為亞太區童軍組織最高決策單位，每3年舉辦一次，由各國童軍總會組成代表團參加，中華民國童軍總會是世界童軍運動組織（World Organization of the Scout Movement ）的會員國，歷年來積極參與國際童軍活動，包括世界童軍大露營、全球各童軍區的露營活動，並參加世界童軍領袖會議、亞太區各項童軍領袖會議、研討會等。

中華民國童軍總會表示，台灣為亞太區童軍組織創始會員國，1966年曾舉辦第5屆遠東區童軍領袖會議，也在1989年舉辦第16屆亞太區童軍領袖會議，此次為第3次舉辦此重要盛會。

第28屆亞太童軍領袖會議主題為「童心協力，亞太共融，跟世界交朋友，台灣先行」，10月12日將在高雄展覽館熱鬧開幕，為期5天的展會活動豐富精彩，包括大會會議、現場展示、童軍體驗、論壇講座及城市探索旅行，17日舉行閉幕儀式，並交棒給下一屆主辦國。

