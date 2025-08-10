為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    第28屆亞太童軍領袖會議10月高雄登場 逾700童軍領袖參與盛會

    亞太區童軍最大型盛會之一「第28屆亞太童軍領袖會議」，10月12日至17日將移師高雄展覽館熱鬧登場，將有亞太各國超過700名童軍領袖來台參與盛會。（中華民國童軍總會提供）

    亞太區童軍最大型盛會之一「第28屆亞太童軍領袖會議」，10月12日至17日將移師高雄展覽館熱鬧登場，將有亞太各國超過700名童軍領袖來台參與盛會。（中華民國童軍總會提供）

    2025/08/10 09:10

    〔記者蘇福男／高雄報導〕亞太區童軍最大型盛會之一「第28屆亞太童軍領袖會議」（簡稱APSC），10月12日至17日將移師高雄展覽館熱鬧登場，將有亞太各國超過700名童軍領袖來台參與盛會，共同商討世界及亞太區最新童軍運動發展策略，並選舉亞太區童軍委員會委員及決定亞太區童軍活動主辦國。

    亞太區童軍領袖會議為亞太區童軍組織最高決策單位，每3年舉辦一次，由各國童軍總會組成代表團參加，中華民國童軍總會是世界童軍運動組織（World Organization of the Scout Movement ）的會員國，歷年來積極參與國際童軍活動，包括世界童軍大露營、全球各童軍區的露營活動，並參加世界童軍領袖會議、亞太區各項童軍領袖會議、研討會等。

    中華民國童軍總會表示，台灣為亞太區童軍組織創始會員國，1966年曾舉辦第5屆遠東區童軍領袖會議，也在1989年舉辦第16屆亞太區童軍領袖會議，此次為第3次舉辦此重要盛會。

    第28屆亞太童軍領袖會議主題為「童心協力，亞太共融，跟世界交朋友，台灣先行」，10月12日將在高雄展覽館熱鬧開幕，為期5天的展會活動豐富精彩，包括大會會議、現場展示、童軍體驗、論壇講座及城市探索旅行，17日舉行閉幕儀式，並交棒給下一屆主辦國。

    活動將於10月12日正式開幕，為期五天的展會每天都有豐富的活動安排，包括大會會議、現場展示、童軍體驗、論壇講座及城市探索旅行。10月17日將舉行閉幕儀式，並交棒於下一屆主辦國。中華民國童軍總會高國倫理事長

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播