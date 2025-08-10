「百面金牌阿嬤」學太極拳、劍凍齡20歲

68歲「百面金牌阿嬤」溫淑美，學習太極拳練心也健身，讓她身體凍齡年輕20歲。（記者王善嬿攝）

2025/08/10 09:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣代表隊「武術男神」孫家閎在成都世運會武術項目太極劍拿下第四名，展現力與美，讓國人關注到太極劍的剛柔並濟。太極拳、劍不只武術動作引人入勝，還能健身防老，68歲退休公務員溫淑美，9年前從零開始學習太極拳、太極劍，參賽7年獲107面金牌，她曾做體適能測驗，身體年齡僅48歲，是嘉義武術界知名的「百面金牌阿嬤」。

溫淑美做事情講求盡善盡美，9年前為了太極拳活動拍照任務拜師學藝，曾學過十幾種太極拳與器械，不料因未掌握發勁力道以及「鬆腰落胯」訣竅，導致膝關節受傷，還動手術治療，她因此改練拳架較高的37式、13式、99-42式太極拳，每天勤練2小時，領悟行拳走架需借力使力，以氣運身的舒展和快感。

溫淑美打好太極拳進而練習鄭子太極劍、全民版楊氏54式太極劍，因曾學8年歌仔戲，她舞劍時靈活輕盈，動作如行雲流水，參加各大比賽屢屢獲獎，上月參加第21屆全國港都盃國武術錦標賽，再拿下女子B組13式太極拳、長青女子組37式太極拳、楊家太極劍、54式太極劍等四面金牌，至今累計獲107面金牌、57面銀牌、26面銅牌。

溫淑美說，比賽就如學校考試，自我考驗有沒有進步，她打趣說，太極拳是「聰明拳」，考驗記憶力，愈練愈聰明，加上她茹素、健康飲食，每次健康檢查「沒有紅字」，身體年齡少20歲，讓她練心也練身。

嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元說，太極拳由一連串招式、動作組成，招式變化多，有助促進平衡感、身體協調性、提升心肺功能；腦部隨不同動作，要對身體輸出不同指令，循序漸進調整、運作，也能促進腦部活化，不過他提醒，運動前、後，記得做伸展、收操動作，預防運動傷害。

溫淑美今年4月達成百面金牌里程碑。（溫淑美提供）

溫淑美（中）今天參加台南市長盃比賽，獲得楊氏54式太極拳冠軍。（溫淑美提供）

