    生活

    韓團演唱會今晚空降台中 一中商圈週遭交管措施看過來

    警方公布交通資訊圖。（警方提供）

    警方公布交通資訊圖。（警方提供）

    2025/08/10 08:59

    〔記者許國楨／台中報導〕韓國「K-Pop Masterz 2025（KPM）」演唱會今（10）日傍晚在國立台灣體育運動大學登場，預計吸引大批粉絲朝聖，由於演唱會地點就在知名一中商圈內，轄區第二分局表示，自下午開始啟動交通管制，確保交通順暢與民眾安全。

    二分局表示，活動當日15至23時，力行路（雙十路至進德北路）、電台街（雙十路至水源街及與進德北路43巷口）等路段將實施交通管制，禁止車輛進入；雙十路（太平路至錦中街）單側（近台體大側） 圍設行人通廊，供民眾通行使用，禁止車輛通行，請市民朋友大家配合交通管制措施。

    市府同步規劃完善大眾運輸方案，粉絲可搭乘市區公車直達台灣體大體育場（雙十路）站，為因應人潮，公車加開班次，民眾可透過台中交通網APP或官方網站查詢即時資訊。

    而自行開車的民眾可使用日月亭體大地下停車場、City Parking錦新站、一中New City停車場、嘟嘟房雙十站、台體大附屬停車場平面、City Parking一中二站等10處停車場，若日月亭體大停車場客滿，現場將設置告示牌並由義交與活動工作人員引導車輛至其他停車點，警方建議民眾提早出門或多搭乘大眾運輸。

    另針對散場時的龐大人潮，二分局於力行路體育場入口、雙十路與力行路口、雙十路與電台街口等周邊8處路口部署警力與義交疏導，並透過監視器與現場影像即時監控，確保治安零死角。

    警方建議民眾多搭乘大眾運輸。（警方提供）

    警方建議民眾多搭乘大眾運輸。（警方提供）

