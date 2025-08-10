粉紅超跑山邊媽祖首度停駕屏東慈鳳宮 引發信徒熱議

粉紅超跑山邊媽首度到屏東慈鳳宮停駕。（屏東慈鳳宮提供）

2025/08/10 08:57

〔記者葉永騫／屏東報導〕粉紅超跑山邊媽祖將在8月16日上午10抵達屏東市與阿猴媽祖會香，這次山邊媽首度到屏東來，慈鳳宮董事長陳沈碧蓮將率領所有董監事及祭典委員會長王世賢等人在屏東市中正路與公園路口新光銀行前接駕，山邊媽的神轎將在慈鳳宮停駕，供信徒參拜，中午後即離開屏東前往台東，由於近年來粉紅超跑超夯，這次山邊媽到屏東來，已成為信徒熱議的話題。

慈鳳宮總幹事莊永表示，這次苗栗後龍山邊媽祖和屏東阿猴媽祖雙媽會香，是因為山邊媽祖進行三天二夜全國祈安賜福巡境活動，16日首站就到屏東慈鳳宮，預計上午10點抵達屏東市，接駕後，山邊媽的鑾轎從中正路轉永福路，經過聖帝廟再到慈鳳宮，抵達慈鳳宮後停駕，供信徒參拜，中午休息後再起轎前往台東，預計停留時間約3 個小時，沿途勢必吸引大批的信徒到場恭迎。

請繼續往下閱讀...

今年有報名參加粉紅超跑進香活動的信徒說，相當期待粉紅超跑到屏東來，以往粉紅超跑前進速度相當快，只有跟著進香人群到處跑，每次只能短暫的看到媽祖的神轎通過，而且參加遶境的香燈腳也不能鑽轎下，這次山邊媽來屏東，一定要把握機會前去參拜祈求保佑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法