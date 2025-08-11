為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    LTN投票箱》詐騙滿街有 銀行哪些防詐措施是有效的？

    LTN投票箱》詐騙滿街有 銀行哪些防詐措施是有效的？（資料照）

    LTN投票箱》詐騙滿街有 銀行哪些防詐措施是有效的？（資料照）

    2025/08/11 11:00

    黃敦硯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕橫行台灣的詐騙集團，常會騙被害人去銀行或ATM領錢、轉帳，金融機構成為阻止民眾上當的一道重要防線，因而推出多項防詐措施，攜手檢警打擊詐騙。例如行員對臨櫃民眾關懷提問，調降每日ATM轉帳金額上限，近來更使用AI人臉辨識系統，當民眾去ATM領錢時，有戴口罩、安全帽或講手機等行為，會發出警示音，就是希望防止民眾受害，減少被騙金額。

    請問，銀行為防止民眾被騙，陸續推出多項防詐措施，你認為哪些是有效的？歡迎在下方「LTN投票箱」投票表達你的看法。

