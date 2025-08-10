為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    全國豬源短缺毛豬供應告急 宜蘭豬肉攤商被迫週休4日

    國內豬源短缺，宜蘭縣傳統市場豬肉攤商本週起被迫實施週休4日。（記者江志雄攝）

    2025/08/10 08:51

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕國內豬源短缺，宜蘭肉品市場毛豬調度困難，宜蘭縣家畜肉類商業同業公會宣布，肉商公會所屬的近200家傳統市場豬肉攤商，本週起被迫實施週休4日，只在週三、週六及週日營業，若缺豬情況持續惡化，未來不排除週休5日。

    宜蘭肉品市場單日毛豬需求量約204頭，60％以上仰賴外縣市供應，今年5月中旬，每公斤平均拍賣價100元，近來因嚴重缺豬，本月8日飆上119.64元歷史天價，不到3個月就漲了將近20元，讓豬肉攤商叫苦連天。

    宜蘭縣豬肉攤商原本在每週的週一、週二休市，今年6月起因應豬源不足，新增週五休市，現在又因宜蘭肉品市場調不到足額毛豬拍賣，本週開始另增週四休市日，換言之，全縣傳統市場豬肉攤商週一、週二、週四、週五暫不營業，在地消費者僅在週三、週六、週日3天能買到新鮮的溫體豬肉。

    宜蘭縣肉商公會發聲明指出，豬肉是國人最大宗的消費肉品，這波毛豬短缺影響層面廣泛，不僅豬肉攤商沒豬可賣放起無薪假，消費者有錢也不見得可以買到溫體豬肉，如果豬源不敷所需，豬肉攤商接下來恐週休五日，建請主管機關設法解決，讓毛豬拍賣市場儘速恢復正常作業。

    宜蘭縣政府農業處長李新泰今天（10日）回應，今年初各地飼養的小豬罹患下痢病大量暴斃，造成端午節豬源短缺，最近丹娜絲颱風在中南部帶來慘重災情，不少養豬戶受災，缺豬情況雪上加霜，最快要等到今年底才能恢復產能，縣府已請肉品市場全力向養豬戶調度，滿足消費者需求。

    宜蘭肉品市場單日毛豬需求量約420頭，60％以上仰賴外縣市供應。（記者江志雄攝）

