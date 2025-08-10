為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    救觀光!墾丁跨界攜手跨界 國家公園簽MOU推社區旅遊

    墾丁跨界攜手跨界，國家公園簽MOU推社區旅遊。（記者蔡宗憲攝）

    2025/08/10 08:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）近日與國立高雄師範大學，以及多家民間企業熱血聯手，簽署MOU合作備忘錄。跨界合作匯聚多元夥伴，共同宣誓打造共融、友善、低碳的觀光新模式。原本各自獨立的政府單位、學術界與產業界，像一支活力四射的聯盟軍，齊心為社區生態旅遊注入新血脈，不僅奠定未來在地旅遊的堅實基礎，更象徵公私協力，朝永續目標大步邁進，讓墾丁的自然美景不再只是觀光熱點，而是人人可親近的綠色樂園。

    墾管處處長陳乾隆滿腔熱情地表示，這項MOU是國家公園深耕社區生態旅遊20年來的嶄新篇章。近年墾丁國遊低迷，墾管處轉向與企業、旅宿業者緊密合作，希望讓更多民眾親身體驗大自然的奇妙魅力。

    「不只守護山海，更要讓社區成為旅人的心靈歸宿！」陳乾隆說。這次簽署不僅強化了公私聯盟的橋梁，還為恆春半島的地方創生注入源源不絕的動能，讓偏遠社區從邊緣綻放光芒，吸引遊客深入探索隱藏在部落與村落的獨特故事。

    高師大科環所所長黃琴扉則從國際視野切入，強調ESG（環境、社會、治理）已是全球趨勢，這次MOU促成社區與企業的完美聯姻，參與遊程的民眾都能獲得低碳旅遊研習證明，象徵旅遊也能變得環保又時尚。「綠色治理不再是口號，而是每一步足跡的實踐！」結構工程技師公會理事長許庭偉更是以親身經歷增添趣味，他笑說每年帶孩子來墾丁玩，總是繞著海生館、社頂與海邊打轉，如今拿到「漫遊南島旅遊手冊」，感覺像撿到武功秘笈，「這些社區遊程我們從沒去過，以後全家都要來探險！」

    墾丁社區旅遊融合許多居民參與。（記者蔡宗憲攝）

