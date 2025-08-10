為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    轟竹市交通亂象無解 市議員廖子齊籲盡速制訂「道路設計手冊」

    市議員廖子齊指出，市府推出的「道安五環」政策至今仍無具體成果，建議應盡速制訂「新竹市道路設計手冊」。（廖子齊提供）

    市議員廖子齊指出，市府推出的「道安五環」政策至今仍無具體成果，建議應盡速制訂「新竹市道路設計手冊」。（廖子齊提供）

    2025/08/10 08:21

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為改善新竹市交通亂象，市議員廖子齊砲轟市府對於「車向分流」立場反覆，且推出的「道安五環」政策至今仍無具體成果，建議應盡速制訂「新竹市道路設計手冊」，讓每一條道路設計都有明確規範、專業主導、公平透明；市府交通處回應，將參考台北市經驗，研議訂定竹市相關道路設計規範。

    廖子齊指出，竹市「道路與交通」項目在媒體的交通評比吊車尾，需要一套讓人信任的交通專業規範。以「車向分流」為例，市府決策過程中立場反覆、進退失據，原本由工務處與設計單位規畫的中華路四至六段車向分流設計，最終卻在交通處手中被全面否決。

    廖子齊說，市府去年提出的「道安五環」，包括「危險路口改善」、「安心路平計畫」、「通學步道與道安宣導」、「道路工程與號制改善」與「優化大眾運輸」，至今尚無具體成果，甚至連標線與號誌設計都屢出錯，引發市民不滿。

    廖子齊指出，去年虎林國中外曾發生毒駕撞傷學生的重大事件，當時市府承諾「將會評估」增設車阻、緩速設施，至今仍無進展。沒有人應該用生命換取改革，更悲哀的是，多數時候連改革都換不到，也強調不是缺工具，也不是缺經費，而是缺乏決心與標準。

    廖子齊建議，市府應盡速制定「新竹市道路設計手冊」，市民才會知道標線為什麼這樣畫、設施為什麼這樣設。同時，也要避免少數「民情」凌駕專業，損害多數用路人的安全。另外，市府應依法推動「行人友善區」，特別是在通學區，應優先施作減速設施與車阻，不要等到下一場悲劇發生才來後悔。

    交通處表示，目前委託專業顧問公司進行全市12公尺以上道路及人行環境整體調查，並規畫研擬「行人友善區」的設置範圍。也將積極爭取中央補助，推動市區道路改善工程，相關設計書圖皆依程序送交國土署及專家學者審查，致力提升行車與行人通行安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播