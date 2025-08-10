為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    寶山雙園路北上車道路口拓寬入竹科 公所協議價購上路

    圖為新竹縣寶山鄉雙園路北上車道，因僅2線車道，外側限制為右轉車流，直行工業東9路的車輛必須跟左轉園區3路的車流擠在內側，形成瓶頸路口，公所準備拓寬，正在跟地主辦理協議價購。（記者黃美珠攝）

    圖為新竹縣寶山鄉雙園路北上車道，因僅2線車道，外側限制為右轉車流，直行工業東9路的車輛必須跟左轉園區3路的車流擠在內側，形成瓶頸路口，公所準備拓寬，正在跟地主辦理協議價購。（記者黃美珠攝）

    2025/08/10 07:55

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉雙園路北銜園區3路、工業東9路而進入新竹科學園區，是很多竹科上班族的通勤要道。但因3條馬路呈「斜十字」相交、雙園路段又僅2線車道，以致路口多年成瓶頸。寶山鄉公所決定拓寬路口解套，近日啟動協議價購作業，計畫1個月內完成土地取得，後續將發包設計，爭取年底完成工程招標，明年動工完成改善。

    鄉長邱振瑋說，雙園路是新竹縣大隘3鄉、苗栗頭份竹南，甚至是新竹市香山部分居民進入竹科上下班的重要孔道，但因雙園路北上只有2個車道，加上跟園區3路、工業東9路並非典型的正十字相交，所以外側限制只能右轉，導致左轉園區3路跟直行工業東9路的車流只能擠在內側，危險又難行。他決定拓寬這個路口使之變成3個車道，順暢左、右轉以及直行車流。

    前述構想經都市計畫審議通過，國土署核定2480萬辦理且補助其中78%經費，以協議價購近235坪的路口私地，地主約近40人。公所近日啟動協議價購，也順利取得6成地主的同意，剩下的將在1個月內完成。接下來，公所將發包設計，希望今年底前能完成工程招標，並於明年初開工、年中完工，以此順暢雙園路入竹科的車流。

    邱振瑋還說，公所近年除致力拓寬寶山交流道周邊道路，也對進入竹科、或跟竹苗3縣市接壤的聯絡道擬定拓寬計畫，其中竹43線（三峰路）到峨眉的部分已獲交通部核定，環北路正在施工拓寬中；雙豐路目前也正進行著協議價購，一樣也計畫要在明年初開工。

    新竹縣寶山鄉雙園路（圖下）跟機車、貨車所在的園區3路、以及自小客車所在的工業東9路呈「斜十字」相交。（記者黃美珠攝）

    新竹縣寶山鄉雙園路（圖下）跟機車、貨車所在的園區3路、以及自小客車所在的工業東9路呈「斜十字」相交。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播