寶山雙園路北上車道路口拓寬入竹科 公所協議價購上路

圖為新竹縣寶山鄉雙園路北上車道，因僅2線車道，外側限制為右轉車流，直行工業東9路的車輛必須跟左轉園區3路的車流擠在內側，形成瓶頸路口，公所準備拓寬，正在跟地主辦理協議價購。（記者黃美珠攝）

2025/08/10 07:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉雙園路北銜園區3路、工業東9路而進入新竹科學園區，是很多竹科上班族的通勤要道。但因3條馬路呈「斜十字」相交、雙園路段又僅2線車道，以致路口多年成瓶頸。寶山鄉公所決定拓寬路口解套，近日啟動協議價購作業，計畫1個月內完成土地取得，後續將發包設計，爭取年底完成工程招標，明年動工完成改善。

鄉長邱振瑋說，雙園路是新竹縣大隘3鄉、苗栗頭份竹南，甚至是新竹市香山部分居民進入竹科上下班的重要孔道，但因雙園路北上只有2個車道，加上跟園區3路、工業東9路並非典型的正十字相交，所以外側限制只能右轉，導致左轉園區3路跟直行工業東9路的車流只能擠在內側，危險又難行。他決定拓寬這個路口使之變成3個車道，順暢左、右轉以及直行車流。

前述構想經都市計畫審議通過，國土署核定2480萬辦理且補助其中78%經費，以協議價購近235坪的路口私地，地主約近40人。公所近日啟動協議價購，也順利取得6成地主的同意，剩下的將在1個月內完成。接下來，公所將發包設計，希望今年底前能完成工程招標，並於明年初開工、年中完工，以此順暢雙園路入竹科的車流。

邱振瑋還說，公所近年除致力拓寬寶山交流道周邊道路，也對進入竹科、或跟竹苗3縣市接壤的聯絡道擬定拓寬計畫，其中竹43線（三峰路）到峨眉的部分已獲交通部核定，環北路正在施工拓寬中；雙豐路目前也正進行著協議價購，一樣也計畫要在明年初開工。

新竹縣寶山鄉雙園路（圖下）跟機車、貨車所在的園區3路、以及自小客車所在的工業東9路呈「斜十字」相交。（記者黃美珠攝）

