「楊柳」各國預測路徑曝光！漸增強挑戰中颱 北台灣首當其衝

各國預測路徑南修，「楊柳」颱風可能從北部近海掠過，或是穿越北台灣。（圖擷取自國家災害防救科技中心「天氣與氣候監測網」。）

2025/08/10 07:43

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第11號颱風「楊柳」，10日凌晨2點的中心位置位於台北市東方約1900公里，以每小時22公里速度向西前進。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」9日晚間發文指出，「楊柳」強度逐漸增強，有機會挑戰中度颱風。另外，各國預測路徑南修，「楊柳」可能從北部近海掠過，或是穿越北台灣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，依據氣象署最新預測顯示，「楊柳」將於週三晚間穿越北台灣上空，登陸機率增加。「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，由於北方依然有太平洋高壓盤據，「楊柳」只能被壓著往西走，由於略微偏南的關係，閃過琉球東南方強風切、又乾燥的惡劣環境，期間將短暫進入條件尚可的區域，強度逐漸增強，可挑戰中度颱風。

請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，台灣以東環境依舊不利颱風發展，靠近台灣時的強度，仍須視當時環境而定，「楊柳」範圍不大，影響範圍比較侷限，路徑及強度仍有調整空間，對台灣影響程度要再觀察一兩天才會比較明朗。

根據國家災害防救科技中心（NCDR）「天氣與氣候監測網」整合各國預測，中央氣象署與中國氣象局均預測「楊柳」會登陸並穿越北台灣，韓國氣象局則是預測「楊柳」會登陸東北角、擦過北台灣；美國海軍、日本氣象廳預測「楊柳」通過北部近海；香港天文台則預測「楊柳」會從南部穿越台灣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法