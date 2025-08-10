728西南氣流、颱風竹節草釀災 部分監理事宜可展延至明年1月底前辦理

根據「因應0728西南氣流及竹節草颱風外圍環流災害相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，部分監理事宜可延至2026年1月31日前向公路監理機關申辦。（台北區監理所提供）

2025/08/10 06:45

〔記者黃子暘／新北報導〕7月28日西南氣流及颱風「竹節草」外圍環流影響，部分地區出現嚴重災情，交通部公路局台北區監理所指出，根據「因應0728西南氣流及竹節草颱風外圍環流災害相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，受災民眾凡持有相關證明，包含車輛報廢、定期檢驗、罰鍰繳納等事宜，均可延至2026年1月31日前向公路監理機關申辦。

台北所指出，相關民眾持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具證明，有關補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書、辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞、車輛定期檢驗、交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納、職業駕駛執照審驗等監理事宜，可延至明年1月31日前向公路監理機關申辦。

請繼續往下閱讀...

台北所說，如果車輛因颱風受損，需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一天止；辦理汽車修護者，需憑汽車修理廠開具的證明文件，按修車日數減免，也請於明年1月31日前提出申請；若受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰、積欠汽車燃料使用費免繳。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法