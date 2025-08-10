08/10各報重點新聞一覽

總統賴清德第5度到台南勘災，視察新營災戶修繕，表示台南17個行政區就有3萬多戶受災，政府引進公共工程廠商協助，加速重建。（記者楊金城攝）

視察南部災後復原 賴總統向災民致歉

總統賴清德第五度到台南勘災，昨天視察雲嘉南災後復原前進指揮所時，他向受災民眾致歉，強調行政院已提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，編列五六○億元，希望解決颱風問題之外，也加強基礎建設和公共工程，讓未來有更強韌的力量，因應下一次挑戰。

15日與普廷晤談烏俄停戰 川普：可能觸及烏俄領土交換

美國總統川普八日宣布，將於十五日在阿拉斯加與俄羅斯總統普廷會面，討論俄國停止對烏克蘭的軍事行動，並暗示最終協議可能涉及領土交換。烏克蘭總統澤倫斯基九日則警告，任何「沒有烏克蘭參與的決定」不會帶來和平，並排除割讓領土的可能。

侵入台中大里民宅 竊走總值1400萬保險箱 警追到台南逮2賊 聲押獲准

台中大里區發生一起民宅保險箱整個被搬走的千餘萬元驚天竊案！楊姓、羅姓兩名「保險箱大盜」侵入民宅，將內有現金、珠寶、支票總價值達一千四百萬元的保險箱竊走，警方獲報後，動員廿多名警力循線南下追緝，二天後在台南逮捕二人，追回上千萬元現金等贓物，不排除二人事先鎖定目標預謀犯案，檢方訊後向法院聲請羈押二人獲准，全案持續追查其餘贓物及是否還有藏鏡人。

聯合報

美國對台關稅疊加 縣市長憂產業重創

行政院經貿辦證實美國對等關稅要疊加原有稅率後，藍綠地方首長都表達高度憂心。桃園市長張善政說，中央政府有談判失誤、風險控管失先機、公開透明失守等三大敗筆，當百分之廿稅率只是地板價，已造成產業界恐慌。新北市長侯友宜呼籲，中央應爭取與日韓等國相同的低關稅、不疊加待遇。

15日雙普會 談俄烏領土交換

美國總統川普八日宣布，預計十五日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面。川普表示，相信俄烏戰爭非常接近達成停火協議，烏克蘭總統澤倫斯基必須準備好簽署協議，烏克蘭可能拿回一部分領土，俄烏也可能交換部分領土。

中國時報

川普與普丁 15日談俄烏停戰

美國總統川普8日宣布，他與俄羅斯總統普丁將於15日在阿拉斯加會晤，並直言，結束俄烏衝突的協議將涉及部分領土交換，川普還說，烏克蘭總統澤倫斯基須準備好簽署協議。據美媒披露，俄方提出要烏方放棄烏東頓巴斯（Donbas）地區，以換取休戰。但澤倫斯基9日矢言，烏克蘭人不會將土地讓給占領者。

賴清德向災民致歉 強調災情罕見

賴清德總統9日首次視察雲嘉南災後復原前進指揮所，並公開向災民致歉，但強調這次「災情罕見」，行政院提案特別條例動支560億元，同時以穩定物價、合法快速與加速修繕3項原則協助災民盡速恢復家園。

