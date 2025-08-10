注意午後雷陣雨！ 「楊柳」颱風持續逼近

今日午後西半部、宜蘭地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，民眾中午過後外出請攜帶雨具。（資料照）

2025/08/10 06:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（10日）各地水氣稍增多，午後西半部、宜蘭地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，民眾中午過後外出請攜帶雨具，並留意天氣變化。今年第11號颱風「楊柳」，10日凌晨2點的中心位置位於台北市東方約1900公里，以每小時22公里速度向西前進，預計週三下半天至週四最靠近台灣。

氣象署指出，今日風向轉偏南風至西南風，清晨至上午嘉義以南地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。午後西半部、宜蘭地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區易有局部大雨，尤其西半部山區及近山區有可能出現有局部短延時豪雨，局部地區雨勢會持續入夜。

氣溫方面，西半部高溫33至35度，東半部地區高溫31至34度，南部近山區、大台北地區有局部36度以上高溫，請民眾注意防曬並多補充水分。離島氣溫方面，澎湖27至31度、金門27至33度、馬祖27至32度。

空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週一（11日）、週二（12日）台灣環境水氣增多，降雨機率增加，環境偏西南風，嘉義以南地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週三（13日）、週四（14日）「楊柳」颱風逐漸接近台灣，台灣將受到颱風或其外圍環流影響，而這兩天的降雨型態可能隨颱風路徑變化，以及接近台灣時的強度有所變動調整，民眾需留意最新颱風動態及預報資訊。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 26 ~ 34 27 ~ 33 26 ~ 34

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

