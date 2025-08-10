台東金針山「一日美人」接近滿開 選對時段吸收滿滿精氣

金針花有6支雄蕊，另1支伸的特別長的是雌蕊。（記者黃明堂攝）

2025/08/10 06:08

〔記者黃明堂／台東報導〕金針花除了別稱忘憂花，也別稱「一日美人」，清早綻放到下午4點。台東縣太麻里鄉金針花季已經展開，持續到9月21日，在地花農說，早上8點到9點，此時花朵全開狀態，是最美狀態，更是朝氣蓬勃，叫人賞之則吸收滿滿活力精氣。

太麻里鄉公所在海拔逾1000公尺的金針山域，依序規劃了忘憂谷、雙乳峰、千鶴亭、石頭屋、福德祠等環狀賞花路線，花農說，目前忘憂谷花開2成就已經很美，千鶴亭因坡面向南最早開，花況達到7至8成，預計再一週就進入滿開，形成滿山滿谷金黃花海。

請繼續往下閱讀...

花農說，除了追逐花海，也要學看透「一日美人」百態。一朵有3片花瓣，萼片也有3片，合稱6片花被，花蕊有7支，隨風搖曳，雌雄碰觸後授粉繁殖，授粉成功機率只有千分之一；正常的花田是不易見到開花的，因為農民摘的是開花前一天的含苞「一日花」，也就是市售的金針。大家看到花海，是農民配合觀光需求而不採收，放任綻放才形成一片金黃景觀。

花農說，金針花是一日美人，在日出後陸續綻放，下午4點陸續花謝，每天早上8到9點是最盛開的時段，呈現出它最美的一面，把握這個時間，欣賞它的美，也能在朝陽及青山藍天中，吸收到滿滿活力，心神舒暢。

遊客開心在雙乳峰金針花田拍照。（記者黃明堂攝）

金針山千鶴亭金針花開7成，預計一週進入滿開。（記者黃明堂攝）

