    生活

    高雄「丹娜絲」、728豪雨農損近2億 這水果損失最大

    高雄檸檬因豪雨落果。（記者陳文嬋攝）

    高雄檸檬因豪雨落果。（記者陳文嬋攝）

    2025/08/09 23:14

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄農業接連遭受丹娜絲颱風及0728豪雨重創，整體農業損失擴大近2億元，以芭樂損害421公頃共3777萬最多；六龜等3區農田流失埋沒67公頃，合計災害復健需要近6千萬元。

    高雄7月正值芭樂、香蕉等果樹採收期，以及瓜果類結果期，6日受到丹娜絲颱風侵襲，造成農業損失1.2億元，不料農民還在復耕中，28日又遭逢豪雨衝擊，8天累積雨量超過莫拉克風災，農損增加7528萬元，整體農損累計達1.9537億元。

    農業局統計，整體農損大多果樹折枝或裂果、瓜果則是水傷，以芭樂損害421公頃共3777萬元最多，其次為香蕉損害394公頃共2886萬元、蓮霧損害60公頃共1278萬元。

    值得一提的是，這波豪雨造成龍眼損害220公頃共407萬元最多，其次為檸檬損害29公頃共294萬元；主要以農田災害損失金額最大，已知桃源、那瑪夏及六龜等3區，流失29.5公頃、埋沒37.5公頃，總計災害復健所需金額近6千萬元。

    農業局爭取到0728豪雨連三波農產業天然災害現金救助，今新增納入檸檬、萊姆、酪梨及洋香瓜等4項，農民可申請至8月22日，領取現金加速復耕更方便。

