    首頁　>　生活

    香蕉常被果蠅包圍怎麼辦？達人：清水沖洗果皮糖分

    香蕉皮表面滲出糖分，是果蠅理想食物來源。示意圖。（資料照）

    香蕉皮表面滲出糖分，是果蠅理想食物來源。示意圖。（資料照）

    2025/08/09 23:56

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕炎熱夏季，許多人會發現家中熟透的香蕉常吸引大量果蠅飛來，這不僅讓居家環境變得不舒服，也讓食物保存成難題。高溫高濕的環境促使果蠅大量繁殖，而香蕉釋放出的氣味與滲出的糖分，正是果蠅聚集的主要原因。了解這些關鍵因素後，才能有效採取簡單又有效的防治措施，減少果蠅侵擾。

    根據《Yahoo! Japan》報導，日本料理達人帕普指出，熟透香蕉表面會釋放出微量酒精（乙醇）和醋酸等揮發性物質，這些氣味對果蠅有極強的吸引力。除此之外，香蕉皮在成熟過程中會滲出果汁和糖分，成為果蠅理想的食物來源，尤其皮色變黑時糖化作用更明顯，誘發果蠅大量聚集。

    再用保鮮膜包裹保存

    帕普建議，購買香蕉後，應立即用清水輕輕洗淨香蕉皮，去除表面的糖分、果汁和可能附著的果蠅卵，並用乾布擦乾，再將香蕉一根根用保鮮膜包裹保存。這樣不僅能有效降低果蠅侵擾，也有助於保持香蕉的新鮮度。

    香蕉吸引果蠅的關鍵在於熟透香蕉釋放的酒精與醋酸氣味，加上果皮滲出的糖分與果汁。只要掌握清洗與包裝的正確方法，即可輕鬆遠離果蠅困擾，讓夏季生活更加清爽舒適。

