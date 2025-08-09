金門祕境夕陽跑2300人較勁！許仲維稱王 林冠吟封后

2025/08/09 22:59

路跑風氣漸開，金門夕陽跑「跑動金門」參加者眾，在畜試所前熱鬧開跑。（記者吳正庭攝）

金門籍全國馬拉松紀錄保持人許績勝（中）為愛徒許仲維（右）、謝佰虔（左）加油。（記者吳正庭攝）

「跑動金門」賽道穿越金門東半島優美的沿海風光，納入有「迷你張家界」美譽的南石滬公園等地。（金門縣政府提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府舉辦「跑動金門」夕陽跑今天在畜產試驗所開跑，來自台灣本島、金門及中國2300名跑者共襄盛舉；台灣國內全馬紀錄保持人許績勝也到場加油，他期勉有心投入馬拉松跑者，剛開始量力而為，循序漸進後，讓自己成為想要成為的那個佼佼者。

男子組許仲維在恩師許績勝臨場加持下奪冠，女子組林冠吟封后。

「跑動金門‧跑出夏日運動潮」由金門縣政府主辦，金門縣觀光協會承辦，副縣長李文良、觀光協會理事長周子傑、金門體育會理事長歐陽儀雄，許績勝及多位縣議員主持鳴槍；新竹市及台東縣政府也派代表團出席。

行經南石滬公園 遠眺金黃色海灣

縣府表示，跑動金門分10.6公里「路跑組」及6.4公里「休閒組」，主辦單位為讓跑者在舒適的溫度中跑步，沿路欣賞到金門美景，設計的賽道穿越金門東半島優美的沿海風光，納入有「迷你張家界」美譽的南石滬公園、峰上天后廟媽祖雕像公園，跑者沿途即可遠眺金黃色的溪邊海灣，可在夕陽餘暉映照下，伴著海風與海浪聲，感受金門秘境路跑之旅。

跑動金門在周子傑大力募集贊助與獎項的號召下，中獎率高達10分之1，補給站也備有在地海燕窩（石花凍茶）、高粱香腸、農業試驗所洛神花茶、青草茶及當地特產，讓參賽者補充能量，又能品嚐在地美味，感受金門的熱情、好客。

路跑組男子組前3名依序是許仲維、黃世昌、何嘉竜。女子組前3名是林冠吟、盧羿霏、李佳蘋。最大獎價值7萬元的重型機車由蔡姓得主幸運牽回家。

金門縣副縣長李文良（左四）、金門觀光協會理事長周子傑（右四）頒獎給優勝男子組選手。（金門縣政府提供）

金門縣副縣長李文良（左四）、金門觀光協會理事長周子傑（右四）頒獎給優勝女子組選手。（金門縣政府提供）

