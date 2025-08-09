馮明珠捲不倫戀、醫療爭議！高雄小港醫院4聲明曝「副院長身心重創」

副院長馮明珠被傳緋聞及醫療爭議，小港醫院發4點聲明曝她的現況。（擷取自馮明珠臉書）

2025/08/09 22:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕高醫體系營運的高雄市立小港醫院副院長馮明珠，捲入不倫戀、醫美療程爭議，小港醫院今（9）日發布4點聲明，透露近期被部分媒體失真報導，亂帶風向與批判，讓她承受巨大壓力，並對其身心造成嚴重傷害，並傳將對惡意不實報導追訴。

小港醫院今特別澄清外界對醫院濫藥造假的指控，並呼籲尊重醫療隱私；院方表示，近期部分媒體與網路社群在報導「副院長接受美容療程」事件時，內容與事實並不相符，易造成社會大眾誤解，為防止錯誤訊息持續擴散，本院特此說明如下：

請繼續往下閱讀...

1 .「過程未經手術照會、無病歷登錄，還私自用麻醉藥物」：醫療處置有病歷記錄，並於處置前照會麻醉醫師，說明麻醉風險，在病人簽署同意書後執行。麻醉作業全程由具專科資格之麻醉醫師施行，並記載麻醉藥物使用過程，並非私自使用麻藥。

2.「逼醫師違法處置」：該療程經醫病雙方溝通與評估說明後進行，所有醫療決策與處置均由醫療團隊依專業判斷執行，副院長並無施壓或指示醫師等行為，亦未曾有醫師因本案辭職，相關傳言與實情明顯不符。

3.「整項處置並未收費」：依規定完成收費程序，並非免費或規避收費。外界所稱「未收費」並不符合事實，容易造成誤導。

4.高雄市政府衛生局針對本院行政作業之調查，已完成相關裁處，本院將依衛生局建議進行後續改善事宜，並持續強化內部流程與管理機制。

小港醫院強調，馮明珠副院長在醫美案中，僅以病人身份接受醫療美容處置；多年來，全心投入醫療服務與公共事務，長期為小港醫院與社會奉獻所學，但過去一個月間，因失真報導引發的輿論批評與人格抹滅，已使本人承受巨大且持續的壓力，並對其身心造成嚴重的傷害。

醫療制度的檢討與優化本應著眼於系統本身，而非情緒歸咎於個別病人，院方除全力配合主管機關查核，進行相關檢討，希望社會各界回歸理性，尊重每一位本院員工身為病人的基本權益。

小港醫院澄清醫美療程爭議，強調副院長馮明珠僅為病人身份，並發布4點聲明，指被部分媒體失真報導。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法