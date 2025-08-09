為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    用鼓聲翻轉人生 台南5扶輪社捐助偏鄉弱勢孩童學習計畫

    台南佳里5個扶輪社團啟動「佳里區偏鄉弱勢孩童學習關懷計畫」，捐贈15萬元支持弱勢孩童學習太鼓。（華一扶輪社提供）

    台南佳里5個扶輪社團啟動「佳里區偏鄉弱勢孩童學習關懷計畫」，捐贈15萬元支持弱勢孩童學習太鼓。（華一扶輪社提供）

    2025/08/09 22:39

    〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里有5個扶輪社團啟動「佳里區偏鄉弱勢孩童學習關懷計畫」，今天（9日）在佳里體育公園舉辦「反毒反飆車3對3籃球競賽」外，並合力捐贈15萬元力挺偏鄉弱勢孩童學習太鼓，「用鼓聲翻轉人生」，為青少年學生帶來希望與正向力量。

    佳里區偏鄉弱勢孩童學習關懷計畫由華一扶輪社主辦，包括佳里扶輪社內輪會、新營東區扶輪社、學甲扶輪社、夢時代扶輪社共同響應，各扶輪社合力捐出10萬元，以及華一扶輪社加碼捐贈12組全新太鼓，幫助學童學太鼓，與民眾共同見證這場充滿愛與關懷的學習行動。

    台南市鼓樂協會林韻慈表示，推動「鼓樂傳承，永不放棄」計畫已超過3年，有扶輪社友的支持才能持續下去，本次將招收10至12名佳里地區的弱勢孩童，包含單親家庭、隔代教養與家庭照顧不足等對象。透過學習再到太鼓演奏、電音三太子表演與公益關懷演出，培養學生自律、自信、團隊合作與表達力，期望用鼓聲翻轉孩子的人生。

    華一社社長方雅慧表示，太鼓與籃球受到青少年喜愛，透過學習關懷計畫，不僅是才藝的培訓，更盼為弱勢孩子播下一顆改變命運的生命種子。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播