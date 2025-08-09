用鼓聲翻轉人生 台南5扶輪社捐助偏鄉弱勢孩童學習計畫

台南佳里5個扶輪社團啟動「佳里區偏鄉弱勢孩童學習關懷計畫」，捐贈15萬元支持弱勢孩童學習太鼓。（華一扶輪社提供）

2025/08/09 22:39

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里有5個扶輪社團啟動「佳里區偏鄉弱勢孩童學習關懷計畫」，今天（9日）在佳里體育公園舉辦「反毒反飆車3對3籃球競賽」外，並合力捐贈15萬元力挺偏鄉弱勢孩童學習太鼓，「用鼓聲翻轉人生」，為青少年學生帶來希望與正向力量。

佳里區偏鄉弱勢孩童學習關懷計畫由華一扶輪社主辦，包括佳里扶輪社內輪會、新營東區扶輪社、學甲扶輪社、夢時代扶輪社共同響應，各扶輪社合力捐出10萬元，以及華一扶輪社加碼捐贈12組全新太鼓，幫助學童學太鼓，與民眾共同見證這場充滿愛與關懷的學習行動。

台南市鼓樂協會林韻慈表示，推動「鼓樂傳承，永不放棄」計畫已超過3年，有扶輪社友的支持才能持續下去，本次將招收10至12名佳里地區的弱勢孩童，包含單親家庭、隔代教養與家庭照顧不足等對象。透過學習再到太鼓演奏、電音三太子表演與公益關懷演出，培養學生自律、自信、團隊合作與表達力，期望用鼓聲翻轉孩子的人生。

華一社社長方雅慧表示，太鼓與籃球受到青少年喜愛，透過學習關懷計畫，不僅是才藝的培訓，更盼為弱勢孩子播下一顆改變命運的生命種子。

