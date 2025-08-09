父親節連假桃市辦消防營隊、救溺宣導 親子從遊戲中提升防災意識

桃市消防局第二大隊中壢分隊今攜手各分隊，在中壢分隊處舉辦暑期消防營。（桃市消防局第二大隊提供）

2025/08/09 22:23

〔記者黃政嘉／桃園報導〕父親節連假，桃園市政府消防局第二、四大隊各分隊今分別舉辦「一日消防，終生消防」暑期營隊與「遇水則Father」溪流救溺宣導活動，在炎炎夏日中，和小朋友與家長在遊戲中，提升防火防災知識，以及意識到預防溺水意外的重要性。

消防局第二大隊中壢分隊今攜手眾多分隊在中壢分隊處與中壢舊社公園舉辦暑期消防營，超過百人齊聚一堂，化身一日小小消防員，在寓教於樂的關卡中，學習火場逃生、水域安全、心肺復甦術等實用知識，例如小朋友在煙霧模擬情境下，低姿勢、貼牆前進，掌握火場「小火快逃，濃煙關門」黃金法則。

請繼續往下閱讀...

「孩子懂得自保，家長也安心。」第二大隊長簡慈彥表示，此次營隊不僅是防災知識的推廣，更希望讓孩子們從小建立正確的安全觀念與應變能力，這些知識將陪伴他們一生，關鍵時刻能救人也救己。

第四大隊復興分隊則與市府風景管理處合作，今在小烏來風景區辦溪流救溺宣導活動，讓民眾模擬家人溺水求救時，做到大聲呼救、報警、找延伸物、抛送漂浮物、利用大型浮具搭救等防溺5步重點，臨危不亂，降低危害。

復興分隊長陳遠鑫表示，大家對父親的印象常是以粗糙的大手保護孩子，這次活動，考驗爸爸們遇到危機時的反應力，希望提高民眾對溪流戲水的危機意識，且能用冷靜態度面對危難。另宣導當宇內溪、霞雲溪發生暴雨時，中央氣象局會透過災防告警系統發布「溪水暴漲、警示撤離」手機簡訊告警，提醒溪流活動區域民眾留意自身安全。

小朋友在遊戲中，提升防火防災知識。（桃市消防局第二大隊提供）

民眾參加在小烏來風景區的溪流救溺宣導活動，度過父親節連假。（桃市消防局第四大隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法