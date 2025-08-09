近600人較勁! 高雄國際街舞大賽登場 陳其邁秀舞技

陳其邁（中）與30多位青年學生同台共舞。（記者李惠洲攝）

2025/08/09 22:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市青年局主辦的「2025雄爭舞鬥國際街舞大賽」，今（9日）於高流中心海音館登場，賽事涵蓋「排舞賽」、「Freestyle Battle」與「K-POP即播即跳」三大項目，吸引近600位國內外街舞好手同場較勁；市長陳其邁晚間也來到現場，當場拜師秀舞技，全場嗨翻。

青年局長林楷軒表示，第5屆國際街舞大賽是歷屆規模最大，今年不僅評審陣容擴大專業與國際視野，更首度設置「街頭文化體驗區」，融合街頭塗鴉、潮流選物，已是台灣最具代表性的街舞賽事之一。

市長陳其邁今晚到現場為選手加油，與「IP LOCKERS」團員及30多位青年學生同台共舞，並跳了一個八拍locking，現場氣氛嗨到最高點；陳其邁並頒發排舞賽網路最佳人氣獎，給來自高雄的舞團「蘋果CALL」。

今天比賽激烈，讓觀眾沉浸在街舞的熱力之中。晚間結果出爐，排舞賽成人組由「Flame’n」勇奪18萬元的冠軍獎金，學生組則由「HRC BEAST CREW」奪下冠軍，得獎成員興奮表示：「我們會一直跳下去！」

K-POP即播即跳項目則由林恩妮拿下冠軍，他表示：「選手實力都很強，連隱藏曲目都能輕鬆Cover，沒拚到最後一刻無法分出勝負！」

吸引近130位舞者參戰的Freestyle Battle，八強進入「7 to Smoke」最終對決，最終由DIAO以流暢動作與穩健節奏率先拿下七點奪冠，讓他開心直呼：「參賽選手實力堅強，競爭激烈令人難忘！」

「K-POP即播即跳」項目，少女們盡情熱舞。（記者李惠洲攝）

排舞賽成人組冠軍隊Flame’n，以穩健技巧震撼全場。（青年局提供）

陳其邁頒發排舞賽網路最佳人氣獎，給來自高雄的舞團「蘋果CALL」。（記者李惠洲攝）

