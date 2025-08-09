為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    畫下毛寶貝身影！老師教你蠟筆描繪可愛瞬間

    黃怡欣教學運用色彩繽紛、筆觸溫潤的蠟筆，教導學員觀察毛孩的神情動作。（記者蔡淑媛攝）

    黃怡欣教學運用色彩繽紛、筆觸溫潤的蠟筆，教導學員觀察毛孩的神情動作。（記者蔡淑媛攝）

    2025/08/09 22:45

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕自己動手把毛寶貝畫得美美的！台中市動保處於今天舉辦幸福毛孩生活課程，蠟筆藝術家黃怡欣在動物之家運用色彩繽紛、筆觸溫潤的蠟筆，教導學員觀察毛孩的神情動作，並用畫筆紀錄毛孩獨一無二的身影，為毛孩畫下最溫暖的情感紀錄。

    黃怡欣向學員介紹蠟筆媒材的質地與技法，並示範如何運用簡單線條與色彩層次表現毛孩的特徵，過程中，學員不僅以自家毛孩為創作主角，也觀察園區中活潑好動的浪浪，從不同毛孩身上汲取靈感，在畫紙上記錄牠們最自然的神態，也一起欣賞每個飼主以不同視角畫下毛孩模樣。

    動保處表示，透過課程，讓學員們用畫筆重新凝視自己與毛孩的情感，也能觀察動物之家的毛孩，學習欣賞每個生命的獨特之處，讓更多人認識動物之家與浪浪，今年還有特殊寵物飼養入門、毛孩生活課程、幼犬幼貓飲食與營養照護、老年犬貓居家照護，及幼犬幼貓常見疾病及預防等講座，可上台中市動物之家官網報名。

    學員用蠟筆描繪出專屬毛寶貝的可愛瞬間。（動保處提供）

    學員用蠟筆描繪出專屬毛寶貝的可愛瞬間。（動保處提供）

