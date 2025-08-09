「吹海風運動、看夕陽」新豐環保志工清廢淨灘 讓坡頭海岸變乾淨了

新豐鄉石滬文化發展協會環保志工，利用週六早晨人手一袋一夾子撿拾海岸垃圾。（記者廖雪茹攝）

2025/08/09 22:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「一溪之隔，北岸是天堂，南岸卻是地獄！」新竹縣新豐鄉坡頭村海岸與桃園市新屋區綠色隧道，僅隔著福興溪，坡頭海岸卻是一片荒蕪、夾藏大量廢棄物，新豐鄉民在嘆息之餘決定以身作則，從自己做起投入淨川、淨灘，志同道合的一群人，抱著「晨間運動」、傍晚看夕陽的心情，持續多年的努力，終讓海岸徹底改觀！

新豐美麗海岸重現，幕後英雄是一群默默無聞的村民！新豐鄉的環保志工，從2003年響應環境部（前身為環保署）一鄉鎮一河川巡守隊開始，2010年從清潔隊脫離成立埔和社區河川巡守隊，隊長吳傳鋋與一群熱心人士投入茄苳溪、新豐溪等河川環境維護，2020年創立新豐鄉水環境守護協會。坡頭村環保志工去年也再成立新豐鄉石滬文化發展協會。

新豐鄉海岸線全長約7公里，擁有新竹縣境內最長海岸，南邊有著名的毛紅港遊憩區、紅樹林生態保護區和觀海大道，北邊的坡頭海岸則較少人跡。不過，早年坡頭海岸沒有路，從溪流沖下、海上漂來的垃圾，卡在石頭、消坡塊中，宛如垃圾場！

吳傳鋋帶領的環保志工日漸茁壯，巡守範圍從河川擴大到海岸，2015年從新豐溪紅樹林開始清理，接著延伸到觀海大道，2017年再清到坡頭漁港。現任坡頭村長朱錦常說，一開始淨灘非常辛苦，不少志工腳扭到、被尖銳物刺傷，「最髒的時候，我一個人就撿了700個廢棄輪胎上岸」！

環保志工從起初每週一次淨川、淨灘，歷經多年的努力，河川、海岸變乾淨了，目前改為不定時進行。而隨著環保意識抬頭，也有越來越多學校和企業投入淨灘。2024年元月，串連新豐與新屋的雙新自行車道完工，坡頭海岸也有了堤防道路，車友、跑友越來越多，也讓原本少了新豐坡頭這段的桃竹海岸觀光，終於連線！

到底什麼力量讓志工堅持這麼多年？「我想，可能是大家心態的關係！」吳傳鋋說，在假日早上撿垃圾時間，志工稱為「晨間運動」；傍晚的時候，叫做吹海風、看夕陽的日子；而且，有志一同的一群人，在一起聊聊天也是一種享受。

新豐鄉坡頭海岸變乾淨了，去年也有了堤防道路，車友、跑友越來越多。（記者廖雪茹攝）

新豐鄉水環境守護協會的環保志工，抱著晨間運動的心情，持續多年的努力，終讓河川、海岸澈底改觀！（新豐鄉水環境守護協會提供）

