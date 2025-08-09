為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新豐鄉志工修石滬、撿海廢 日本與那國島漂來漁具也變身拍照景點

    環保志工撿到形狀看起來像心臟造型的漂流木，巧思命名為「坡頭之心」，可匡出夕陽景致的美。（記者廖雪茹攝）

    環保志工撿到形狀看起來像心臟造型的漂流木，巧思命名為「坡頭之心」，可匡出夕陽景致的美。（記者廖雪茹攝）

    2025/08/09 21:59

    〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉環保志工不只是淨川、淨灘，為守護代代相傳的石滬，去年9月進一步成立新豐鄉石滬文化發展協會，自發投入石滬修復工作，還將原本一文不值的漂流木，蛻變成谷歌地圖上的拍照景點；其中最特別的，今年初更有遠自日本與那國島來的海漂物裝置！

    新豐鄉石滬文化發展協會現有60名志工，每月淨灘一次，清理海廢過程也將海漂物再利用，賦予新生命。理事長葉期忠說，志工偶然撿拾奇形怪狀的漂流木，經過討論，把形狀看起來像心臟造型者命名為「坡頭之心」，可匡出夕陽景致的美；而外形宛如心心相連的漂流木，命名「石滬之愛」；另外，國民政府來台後興建的海防碉堡，題名為固守新豐海域的「碉堡老兵」。

    最特別的是，從日本與那國島脫落的漁具，推估漂了約150公里，今年初來到新豐坡頭海岸，被志工撿到後，將木桿改製成休憩椅，浮球上方加裝太陽能燈具，設置在雙新自行車道沿線，提供夜間照明，維護車友安全同時也讓為日落景色加分。

    坡頭海岸也有石滬，從坡頭漁港北防波堤到福興溪共有8座石滬，坡頭石滬群目前為新竹縣文化資產列冊追蹤。葉期忠說，石滬是先民固有傳統捕魚的漁場，坡頭石滬群代代相傳，迄今仍為漁民使用，不過年久失修，毀壞逐年擴大，造成福興溪經常改道，岸邊到潮間帶地形不斷變化，對遊客形成隱藏危險。

    協會向桃園新屋的石滬團體請益，今年起號召志工投入修復，預計將費時1年完成，維護先民的智慧漁作。新豐鄉長徐煒傑認同這股民間力量，公所也全力協助，希望傳承石滬文化，也作為學校海洋生態教育的鄉土教材。

    日本與那國島漁具脫落漂到新豐坡頭海岸，環保志工將木桿改製成休憩椅，浮球上方加裝太陽能燈具，設置在堤防自行車道沿線。（記者廖雪茹攝）

    日本與那國島漁具脫落漂到新豐坡頭海岸，環保志工將木桿改製成休憩椅，浮球上方加裝太陽能燈具，設置在堤防自行車道沿線。（記者廖雪茹攝）

    日本與那國島漁具脫落漂到新豐坡頭海岸，環保志工將木桿改製成休憩椅，浮球上方加裝太陽能燈具，設置在堤防自行車道沿線。（記者廖雪茹攝）

    日本與那國島漁具脫落漂到新豐坡頭海岸，環保志工將木桿改製成休憩椅，浮球上方加裝太陽能燈具，設置在堤防自行車道沿線。（記者廖雪茹攝）

    新豐鄉石滬文化發展協會理事長葉期忠表示，海漂漁具的木桿上方寫著日本與那國島。記者廖雪茹攝）

    新豐鄉石滬文化發展協會理事長葉期忠表示，海漂漁具的木桿上方寫著日本與那國島。記者廖雪茹攝）

    新豐鄉坡頭海岸僅存的海防碉堡。（記者廖雪茹攝）

    新豐鄉坡頭海岸僅存的海防碉堡。（記者廖雪茹攝）

    雙新自行車道有了太陽能燈照明，夜晚更安全也更美了！（葉期忠提供）

    雙新自行車道有了太陽能燈照明，夜晚更安全也更美了！（葉期忠提供）

    漂流木裝置「石滬之愛」。（記者廖雪茹攝）

    漂流木裝置「石滬之愛」。（記者廖雪茹攝）

    新豐鄉石滬文化發展協會的環保志工，自發性投入石滬修復工作，鄉長和民意代表也參與支持。（記者廖雪茹攝）

    新豐鄉石滬文化發展協會的環保志工，自發性投入石滬修復工作，鄉長和民意代表也參與支持。（記者廖雪茹攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播