新豐鄉志工修石滬、撿海廢 日本與那國島漂來漁具也變身拍照景點

環保志工撿到形狀看起來像心臟造型的漂流木，巧思命名為「坡頭之心」，可匡出夕陽景致的美。（記者廖雪茹攝）

2025/08/09 21:59

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉環保志工不只是淨川、淨灘，為守護代代相傳的石滬，去年9月進一步成立新豐鄉石滬文化發展協會，自發投入石滬修復工作，還將原本一文不值的漂流木，蛻變成谷歌地圖上的拍照景點；其中最特別的，今年初更有遠自日本與那國島來的海漂物裝置！

新豐鄉石滬文化發展協會現有60名志工，每月淨灘一次，清理海廢過程也將海漂物再利用，賦予新生命。理事長葉期忠說，志工偶然撿拾奇形怪狀的漂流木，經過討論，把形狀看起來像心臟造型者命名為「坡頭之心」，可匡出夕陽景致的美；而外形宛如心心相連的漂流木，命名「石滬之愛」；另外，國民政府來台後興建的海防碉堡，題名為固守新豐海域的「碉堡老兵」。

最特別的是，從日本與那國島脫落的漁具，推估漂了約150公里，今年初來到新豐坡頭海岸，被志工撿到後，將木桿改製成休憩椅，浮球上方加裝太陽能燈具，設置在雙新自行車道沿線，提供夜間照明，維護車友安全同時也讓為日落景色加分。

坡頭海岸也有石滬，從坡頭漁港北防波堤到福興溪共有8座石滬，坡頭石滬群目前為新竹縣文化資產列冊追蹤。葉期忠說，石滬是先民固有傳統捕魚的漁場，坡頭石滬群代代相傳，迄今仍為漁民使用，不過年久失修，毀壞逐年擴大，造成福興溪經常改道，岸邊到潮間帶地形不斷變化，對遊客形成隱藏危險。

協會向桃園新屋的石滬團體請益，今年起號召志工投入修復，預計將費時1年完成，維護先民的智慧漁作。新豐鄉長徐煒傑認同這股民間力量，公所也全力協助，希望傳承石滬文化，也作為學校海洋生態教育的鄉土教材。

日本與那國島漁具脫落漂到新豐坡頭海岸，環保志工將木桿改製成休憩椅，浮球上方加裝太陽能燈具，設置在堤防自行車道沿線。（記者廖雪茹攝）

新豐鄉石滬文化發展協會理事長葉期忠表示，海漂漁具的木桿上方寫著日本與那國島。記者廖雪茹攝）

新豐鄉坡頭海岸僅存的海防碉堡。（記者廖雪茹攝）

雙新自行車道有了太陽能燈照明，夜晚更安全也更美了！（葉期忠提供）

漂流木裝置「石滬之愛」。（記者廖雪茹攝）

新豐鄉石滬文化發展協會的環保志工，自發性投入石滬修復工作，鄉長和民意代表也參與支持。（記者廖雪茹攝）

