桃市6客家館舍去年虧4千萬 客家局：整合行銷策略 朝OT營運目標努力

桃園市客家文化館啟用逾20年，因設施老舊及人事維運成本偏高，去、前年收支皆短絀逾1400萬元。（記者黃政嘉攝）

2025/08/09 21:52

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市客家事務局2005年起建置7館舍推廣客家文化，但審計部桃園市審計處點出，去年、前年，除台灣客家茶文化館外，其餘6館收入均入不敷出，去年收支共短絀4053萬元，財務自給率及參訪人次都有成長空間。客家局長范姜泰基回應，各館現持續增加自營收入、導入行銷創意與多元活動，未來以客茶館的OT（營運、移轉）模式為目標努力。

據客家局統計，去年多數館舍的總參訪人次，其實較前年增加1至4成，惟減少最多的為永安海螺文化體驗園區的3成6，是因前年辦世界客家博覽會，拉高參觀人數基期；入不敷出最嚴重為客家文化館，啟用逾20年，因設施老舊及人事維運成本偏高，去、前年皆短絀逾1400萬元。

范姜泰基表示，客家文化館、崙坪文化園區已獲客委會補助，現進行空間優化評估及規劃設計，以降低營運成本並優化服務品質，另預計辦理海螺園區的常設展換展，同時已啟動上述館舍的OT促參預評估作業；各館現結合魯冰花節、義勇季等代表節慶活動，形塑文化品牌，搭配節慶推主題遊程，藉此吸人流、提升場館使用效益，暑假推7館整合行銷，強打親子同樂。

至於桃園北區客家會館的輕食空間仍未達委外經營標準，范姜泰基說，透過宣傳，去年場租收入已較前年成長7成5，今年4月也在戶外增設13格汽車位，6月增設Ubike公共自行車租借站，另獲客委會補助，規劃八德崖線客家生活廊道的環境營造，且推八德崖線特展，將會館打造成廊道遊憩點，培養客群、活化場館；議員許家睿認為提升場館的交通可近性，整合周邊文化及景觀資源，可提升來館數。

桃園市7客家館舍人次、收支情形。（擷取自113年度桃園市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告）

