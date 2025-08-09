歉收也要推廣 台南大內設計食農教育行銷酪梨

大內是國內酪梨重要栽培區，透過食農教育體驗，美味行銷地方特色產業。（二溪國小提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南大內區的酪梨栽種面積佔國內逾3成，今年受氣候因素，以及「丹娜絲」颱風與連續豪雨等影響，嚴重歉收，但推廣腳步不能停，轄內二溪國小結合食農教育舉辦親子營隊，透過系列手作體驗，深度采風，了解當地特色，也美味行銷，讓產業永續經營。

今天的親子營隊活動，以「大內好酪梨、幸福好滋味」為主題，近40人參加，透過食農教育地圖，參訪果園，並現場取材，製作展示奶蓋飲品、夏威夷拌飯，還有韓式折疊飯糰等，吃出健康，行銷特色產業。

二溪國小校長甘耀樺表示，大內是台灣的酪梨重鎮，今年氣候不穩，開花時受溫差影響，結果率原本就很差，後來又遭遇「丹娜絲」強襲，以及0728西南氣流豪雨的衝擊，災情雪上加霜，產量僅剩近2成，為讓地方特色永續經營下去，行銷的工作不能停，因此策劃親子營隊，強化推廣力道。

校方也邀請百大青農左岸幸福莊園楊子賢分享相關栽種方式，以及生態特性等相關知識，實地參訪後，親子手作奶蓋飲品，並透過餐點料理的展示，讓學生、家長深入認識酪梨的美味與營養，灌輸健康的飲食觀念。

甘耀樺提到，校方承辦食農教育的體驗活動，是以家鄉的特色為教材，讓學生與家長認識大內酪梨及其價值，推廣享當季、呷在地，也行銷多吃新鮮蔬果，達到永續經營目的。

