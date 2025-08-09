為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    王巡醮不存在？普濟殿總幹事公開宣戰 文史工作者謝奇峰：不予回應

    迎接明日普化王船出巡，普濟殿王船今晚駐駕安平舉辦晚會，熱鬧非凡。（民眾提供）

    迎接明日普化王船出巡，普濟殿王船今晚駐駕安平舉辦晚會，熱鬧非凡。（民眾提供）

    2025/08/09 20:14

    〔記者王姝琇／台南報導〕普濟殿「王巡醮」與西羅殿發生斷交事件，雙方鬧僵，風波不斷。王船今天（9日）提前出帆，駐駕安平迎接明日普化出巡，今晚舉辦晚會，普濟殿總幹事洪忠義致詞時，脫口而出向文史工作者謝奇峰宣戰！謝奇峰受訪則說，不予回應！

    普濟殿百年王巡五朝穰災祈安福醮送王晚會今晚登場，也意味著這科王巡醮即將邁入重頭戲「普化王船出巡」，但斷交爭議卻從未停歇，洪忠義今天致詞說到，普濟殿睽違180年王巡醮，「巡」就是代表著「代天巡狩」，文史學者謝奇峰卻指稱王巡醮不存在，已打壞台灣做王巡醮的種種。洪忠義要謝奇峰「接招」，在台上慎重向謝奇峰宣戰。對此，謝奇峰稍早受訪說，不予回應。

    長期投入台南民俗文化研究的謝奇峰，自小就在廟埕長大，是道地的府城五條港在地人，經年累月透過田調訪談，以文字和影像記錄大量廟宇文化資料，並出版多本相關書籍，對台灣民俗文化研究貢獻不在少數。此次無端捲入兩廟斷交事件也感無奈。

    迎接明日普化王船出巡，普濟殿王船今晚駐駕安平，舉辦晚會。（民眾提供）

    迎接明日普化王船出巡，普濟殿王船今晚駐駕安平，舉辦晚會。（民眾提供）

