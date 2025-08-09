為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄連3天查獲4業者污染鳳山溪 這工業區被抓包最多

    高雄市環保局查獲鳥松區油漆工廠違規排放廢水，污染鳳山溪上游。（民眾提供）

    2025/08/09 20:52

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山溪上游工廠林立，環保局一連3天專案稽查，查獲鳥松區1家油漆工廠、大樹區瑞聯工業區3家業者，違規排放廢水污染河川飄惡臭，環保局認定違反水污染防治法，最重各可罰300萬元。

    鳳山溪上游數百家工廠林立，經常有不肖工廠偷排造成污染，影響附近住家居住生活品質，環保局列為重點巡查區，除了平日加強稽查，近3天編排專案查緝，一連查獲4家工廠違規排放廢水，7日先查獲鳥松區1家油漆行，清洗油漆空桶，竟將白濁廢水，排入道路側溝，污染鳳山溪上游坔埔排水。

    環保局也於大樹區瑞聯工業區查獲1家寵物店未裝設廢水處理設備，犬隻飼料器皿清洗後，灰濁廢水直接排入水溝，污染鳳山溪上游曹公新圳；又查獲2家豆漿工廠，均僅裝設簡易過濾及沉澱池，但整體廢水處理效能不彰，造成工廠白色清洗廢水，直接排入曹公新圳，造成污染變成白色，3業者均違反水污法規定。

    值得一提的是，瑞聯工業區近來已累計遭查獲5家違規業者，除了上述3家違規業者，環保局另查獲1家豆皮工廠雖裝有廢水處理設備，但是廢水管破裂失修，造成白色廢水污染曹公新圳；1家豆腐工廠僅裝設簡易過濾及沉澱池，整體廢水處理效能不彰，造成黃色廢水污染曹公新圳。

    環保局說，6家業者均違反水污法規定，各裁處3萬至300萬元罰鍰，要求業者限期改善，持續加強查緝不法。

    高雄市環保局查獲鳥松區油漆工廠違規排放廢水。（民眾提供）

