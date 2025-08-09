為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    貓空孝道傳承感恩封茶！邀許效舜分享孝親觀：孝道不通、百路不順

    「貓空孝道傳承感恩封茶：封茶傳孝・恩潤貓空」活動邀請藝人許效舜分享孝親故事，隨後以筆墨書寫未曾言說的愛與感謝，與特產鐵觀音一同封存寄出。（記者孫唯容攝）

    2025/08/09 19:58

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市商業處攜手貓空休閒產業社區發展協會，共同辦理的「貓空孝道傳承感恩封茶：封茶傳孝・恩潤貓空」今（9）日在貓纜站舉辦，活動邀請民眾以一日輕旅行的方式走入貓空茶鄉，與家人共度充滿儀式感的親情時光，聆聽絲弦音律，品味特色料理，在童玩闖關趣及茶香包DIY回歸童心，隨後於泡茶、奉茶與封茶儀式中，親手為爸爸端上一杯敬茶，活動也邀請，藝人許效舜分享孝親故事，隨後透過筆墨向爸爸書寫未曾言說的感謝，與特產鐵觀音一同封存寄出。

    「孝道傳承感恩封茶」活動已邁入第11年，不斷創新演繹，揉合孝道文化傳承理念與封茶儀式，每年設計不同體驗內容吸引民眾參與，成功行銷商圈特色，成為年度代表性活動，今年特別聚焦父親節，透過一系列品茗體驗、童玩闖關趣，還有茶香包DIY，與親子互動的侍親奉茶，再到孝道封茶環節，引導民眾展開一場真摯的親情對話。名人許效舜也在分享孝親故事時直言，「孝道不通、百路不順」，希望民眾可以記起孝順的重要性，並在生活中實踐。

    商業處副處長江美玲致詞時表示，貓空擁有豐富的人文底蘊與自然景觀，是台北最具代表性的景點之一，為推動地區發展，市府自110年起重整啟動「三貓計畫2.0」，積極透過跨局處資源整合與在地協力，導入智慧導覽、友善步道與在地市集，結合綠色交通與社區共營模式，發展慢經濟，致力打造兼具觀光、文化與自然生活韻味的「南區城市山林廊帶」。

    貓空休閒農業區理事長阿義師也指出，近期貓空觀光推廣成效頗豐，除了日韓籍旅客外，東南亞旅客也常到貓空旅遊，歐美地區旅客也會來貓空玩，未來希望市府可以推廣給在地台北市民，像貓空一日遊套票、貓纜登上紐約時報廣場，對於推廣貓空商圈都十分有效。

