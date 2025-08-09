淡江大橋明年通車！三芝石門接駁轉乘未定挨批 市府回應了

淡江大橋預計今年底完工，明年3月通車。（資料照）

2025/08/09 19:49

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡江大橋預計今年底完工，明年3月通車。但在地民代表示，三芝、石門地區至今仍未見有明確的接駁與轉乘規劃，應盡快納入快速轉運主網，不該永遠靠轉乘才有車搭，新路線開通後，須強化班次密度，讓「轉乘」不再成為北海岸居民的日常煎熬。

議員鄭宇恩表示，三芝、石門地區至今仍未見有明確的接駁與轉乘規劃，北海岸的居民不該被排除在外，也需要有快速轉運系統銜接大橋交通網，她會持續監督，將三芝、石門納入快速公車轉運體系，補齊最後一塊拼圖，完善北海岸的公車交通路網。

議員陳家琪也說，三芝、石門應納入快速轉運主網，不該永遠靠轉乘才有車搭。另既有醫療專車雖已固定班次，但應持續檢討服務範圍與彈性機制。新路線開通後，須強化班次密度與接駁順暢度，讓「轉乘」不再成為北海岸居民的日常煎熬。

陳家琪指出，未來可朝「跳蛙快線」模式推進，建立北海岸與都會區間的快速通勤公車，並具體提出三條路線構想，包含「淡水─板橋通勤快線」、「板橋─石門觀光支線」、「就醫快線」等解決北海岸居民就醫交通困境，提供固定與彈性班次服務。

交通局運輸管理科長林詩欽回應，三芝、石門目前仍以現有公車路線為主，如有通勤需求，會持續研議並加強班次等。

林詩欽說明，沙崙路匝道南側的微型轉運站已於7月進場施工，預計今年底前完工，將整合輕軌、公車、YouBike等多種交通工具，並新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」、「淡水─八里觀光公車路線」通往桃園機場、板橋的快捷公車，未來也將整合周邊停車場，推動「停車轉乘」模式。至於三芝、石門地區目前仍以現有公車路線為主，如有通勤需求，會持續研議並加強班次等。

