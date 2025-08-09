為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    淡江大橋明年通車！三芝石門接駁轉乘未定挨批 市府回應了

    淡江大橋預計今年底完工，明年3月通車。（資料照）

    淡江大橋預計今年底完工，明年3月通車。（資料照）

    2025/08/09 19:49

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡江大橋預計今年底完工，明年3月通車。但在地民代表示，三芝、石門地區至今仍未見有明確的接駁與轉乘規劃，應盡快納入快速轉運主網，不該永遠靠轉乘才有車搭，新路線開通後，須強化班次密度，讓「轉乘」不再成為北海岸居民的日常煎熬。

    議員鄭宇恩表示，三芝、石門地區至今仍未見有明確的接駁與轉乘規劃，北海岸的居民不該被排除在外，也需要有快速轉運系統銜接大橋交通網，她會持續監督，將三芝、石門納入快速公車轉運體系，補齊最後一塊拼圖，完善北海岸的公車交通路網。

    議員陳家琪也說，三芝、石門應納入快速轉運主網，不該永遠靠轉乘才有車搭。另既有醫療專車雖已固定班次，但應持續檢討服務範圍與彈性機制。新路線開通後，須強化班次密度與接駁順暢度，讓「轉乘」不再成為北海岸居民的日常煎熬。

    陳家琪指出，未來可朝「跳蛙快線」模式推進，建立北海岸與都會區間的快速通勤公車，並具體提出三條路線構想，包含「淡水─板橋通勤快線」、「板橋─石門觀光支線」、「就醫快線」等解決北海岸居民就醫交通困境，提供固定與彈性班次服務。

    交通局運輸管理科長林詩欽回應，三芝、石門目前仍以現有公車路線為主，如有通勤需求，會持續研議並加強班次等。

    林詩欽說明，沙崙路匝道南側的微型轉運站已於7月進場施工，預計今年底前完工，將整合輕軌、公車、YouBike等多種交通工具，並新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」、「淡水─八里觀光公車路線」通往桃園機場、板橋的快捷公車，未來也將整合周邊停車場，推動「停車轉乘」模式。至於三芝、石門地區目前仍以現有公車路線為主，如有通勤需求，會持續研議並加強班次等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播