墾丁水蛙窟「水蛙地藏」萌登場 生態文化也能很網紅

墾丁水蛙窟「水蛙地藏」超萌。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/09 20:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園內的水蛙窟社區攜手恆春青年創業團隊夭夭藝文工作室，首度公開永續品牌吉祥物「水蛙地藏」，以超萌造型融合在地文化與生態保育理念成為焦點。這款地藏不僅可愛吸睛，更承載「多元夥伴關係」的合作精神，為水蛙窟的永續旅遊掀開新篇章。

「水蛙地藏」的誕生，源自水蛙窟社區與夭夭藝文工作室多年來的田野調查與創意激盪。設計靈感來自耆老的童年回憶：戰時美軍空襲，村民頭戴臉盆或鋼盆避險的畫面，令人聯想到日本童話《好心的地藏王》中，地藏戴斗笠守護村莊的溫暖形象。團隊巧妙結合在地水蛙意象與守護精神，打造出這尊Q版地藏，頭頂水蛙、身披斗笠，彷彿生態與文化的守護小天使。

請繼續往下閱讀...

夭夭藝文工作室負責人張正杰說，盤點水蛙窟在地生態資源，規劃出3款「永續地藏」系列：象徵水資源與海洋生態平衡的「水蛙地藏」、代表陸域生態與人獸共存的「梅花鹿地藏」以及寓意資源循環的「糞金龜地藏」。在墾管處計畫支持下，率先亮相的「水蛙地藏」以日本動物地藏扭蛋為靈感，圓潤造型搭配水蛙元素，超級可愛。

「這不只是吉祥物，更是我們對家鄉的承諾！」水蛙窟社區居民感動說，盼望「水蛙地藏」能帶動遊客認識在地文化與生態，促進永續旅遊。夭夭藝文工作室也透露，未來將爭取更多計畫支持，讓「梅花鹿地藏」與「糞金龜地藏」早日亮相，組成網紅地藏家族，成為水蛙窟旅遊、文化推廣與生態教育的亮點。

墾丁水蛙窟「水蛙地藏」吸引目光萌。（記者蔡宗憲攝）

墾丁水蛙窟「水蛙地藏」超萌。（記者蔡宗憲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法