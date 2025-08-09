本月首見週休放晴 仁德辦眷村盛宴、歸仁訪在地古十景

台南市文化局在二空新村園區舉辦盛夏眷村音像盛宴，吸引大小朋友參加。（南市文化局提供）

2025/08/09 19:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕揮別0728西南氣流的連續豪雨，台南今天迎來本月份首見晴朗的週休，市府文化局在仁德二空舉辦盛夏眷村音像盛宴，歸仁區公所則帶領民眾尋訪古地方十景，雖然豔陽高照，大小朋友踴躍參加，氣氛熱烈。

文化局延續盛夏眷村盛宴的熱潮，在二空新村園區攜手在地音樂表演者，推出眷戀星空音樂會，結合市集、表演，以及親子體驗等活動，陪伴民眾歡度充滿旋律與創意的週末假期。

白天先由二空音樂市集登場，匯聚美食攤、文創小物、職人手作與街頭藝人演出等，活動持續至10日，還有魔術師偉德帶來驚喜秀。

園區夥伴「童時有間書店」也推出具文化教育意義的互動體驗課程，包含紅磚工藝與節奏律動，並由二空chill chill 的名師蔡佳瑩帶來沖繩三線樂器「三線麗麗」演出。

現場一系列表演輪番登台，打造音樂與歷史對話的夜晚饗宴；文化局表示，水交社文化園區活動於本月16、17日登場，歡迎各界親子共襄盛舉。

歸仁區公所在文化局社造計畫補助下，舉辦走訪古十景的導覽活動，探索地方之美，30位民眾參加，回響熱烈。

區長朱雅宏指出，由於重大建設陸續推展，轄內地貌與過去有很大的改變，特地安排走訪古十景舊址活動，深度采風人文產業與歷史建築，體驗歸仁之美。

活動從仁壽宮出發，沿途經過善化寺、舊社街、舊菜市，以及紅瓦厝陳家宗祠、李宅啟善堂等，並透過口述歷史的方式，逐一講解、導覽古歸仁十景的昔日故事。

歸仁十景包含，敦源夜課、善化晨鐘、三庠朝訓、八甲春耕、許溪曲水、吳館彎池、碧潭齋月、紅瓦曉霞、歸巢燕影與產卵雞聲等，部分如今已不復存在。

活動最後安排「古歸仁十景」絹印DIY體驗活動，親子們一起手作，將地方之美帶著走，現場歡笑聲洋溢。

大小朋友一起走訪古歸仁十景，深度了解地方人文產業與歷史建築。（歸仁區公所提供）

