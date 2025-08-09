週日艷陽高照! 大台北飆36度 全台紫外線爆表

明（10日）天氣炎熱，外出請多補充水分。（資料照）

2025/08/09 22:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（10日）天氣炎熱，西半部高溫33至35度，南部近山區、大台北地區恐出現局部36度以上高溫，紫外線指數除台中為「高量級」，其餘均為「過量級」。

中央氣象署預報，週日水氣稍增多，風向轉偏南風至西南風，清晨至上午嘉義以南地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部、宜蘭地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區易有局部大雨，尤其西半部山區及近山區並有局部短延時豪雨發生的機率，局部地區雨勢可能會持續到入夜，中午過後外出請攜帶雨具並留意天氣變化。

溫度方面，週日西半部高溫33至35度，東半部地區高溫31至34度，南部近山區、大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率，請注意防曬並多補充水分；離島氣溫：澎湖37至31度、金門27至33度、馬祖27至32度。

天氣風險公司指出，這週末溫度相當炎熱，各地高溫普遍上看32至35度，西半部局部地區有36度以上甚至37至38度高溫發生機會，在戶外活動一定要做好防曬，並且多補充水分預防中暑、熱傷害的發生。山區有機會出現午後大雷雨，因此提醒大家午後外出務必要多加注意天氣變化的情況，記得要攜帶雨具。

紫外線指數部分，週日僅台中市為「高量級」，其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為西南風，迎風面擴散條件轉佳，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

