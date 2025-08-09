為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南災後修繕簽約獎勵金 內政部：補助2萬期限延長至8/31

    總統賴清德（左三）、台南市長黃偉哲（左一）等人，視察新營姑爺里房屋修繕情形。（記者楊金城攝）

    總統賴清德（左三）、台南市長黃偉哲（左一）等人，視察新營姑爺里房屋修繕情形。（記者楊金城攝）

    2025/08/09 19:05

    〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德今天視察設於台南市民治市政中心的行政院雲嘉南災後復原前進指揮所，並指示將台南市災後修繕簽約獎勵金措施延長至8月底，與嘉義縣相同。內政部表示，將配合辦理，儘速函文給受災縣市政府，以利後續作業。

    為加速並提升台南民眾災後修繕意願，前進指揮所日前宣布，即日起至8月17日止，屋頂及外牆受損面積達20平方公尺以上的受災戶，若與前進指揮所媒合的廠商完成簽訂修繕契約書，就可獲得加碼補助2萬元修繕尾款。

    內政部表示，賴總統今天前往台南關心丹娜絲颱風民宅受損修復進度，以及慰勉前進指揮所工作人員，同時指示內政部，將台南市一般戶災屋修繕循政府媒合機制完成簽約者，可獲得修繕尾款補助2萬元的期限，由原定的8月17日止，延長至8月31日，與嘉義縣相同。

    內政部回應，台南市媒合獎勵金申請期限預計延長至8月31日，同時會儘速函文給受災縣市政府，以利後續作業。

    內政部也強調，考量災後復原的工作繁重，無論是協助弱勢戶修繕補助、政府媒合代拆或簽約獎勵金的申請，皆是遵循簡便原則辦理，採取檢附照片及經公所查核後，符合的案件政府會儘速進行撥款事宜。

