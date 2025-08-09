為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市長青樂活遊 近5年20里無人報名

    「長青樂活遊台北活動」，希望北市長者走出戶外，增加交流機會。（資料照，北市觀傳局提供）

    2025/08/09 19:09

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市觀光傳傳局舉辦「長青樂活遊台北活動」，希望設籍台北市的長者走出戶外，增加交流機會。不過，審計部卻查出，近5年內，台北市有20個里，完全無人報名參與，待改善。觀傳局表示，將請民政局、社會局協助多加宣傳，並透過新增長青樂活的景點，提升長者參與率使資源有效運用。

    觀傳局：增加新景點提升參與率

    觀傳局從107年度起舉辦「長青樂活遊台北活動」，邀約設籍台北市且行動可自理的長者，包含65歲以上長者與55歲以上原住民族長者，走出戶外增加相互交流機會，進而帶動周邊觀光產業發展。觀傳局111至113年度編列預算3,091萬元、2,660萬元（未含動支第二預備金278萬餘元）及3,443萬餘元，委外辦理活動。

    審計部統計111至113年度以里辦公處名義申請參加人數，分別為20,453人、36,586人及33,103人，各占前一年底台北市65歲以上人口數之比率為4.06％、7.05％及 5.98％，113年度較112年度下降，轄內從109至113年，有20個里均未報名參與活動，長者參與率仍待提升。

    觀傳局表示，活動參加者需由北市各里長、社會局及原民會等向觀傳局申請報名。依審計資料109至113年度皆未出團的區里，分佈於士林區、大同區、大安區、中山區、中正區，內湖區、北投區及松山區等共20個里，並無特別集中於哪一區。觀傳局未來除持續鼓勵里長出團，也將請民政局、社會局協助多加宣傳，並透過新增長青樂活的景點，提升長者參與率使資源有效運用。

