台南101隻小山豬 串聯原住民文化之美

「小山豬永保安康ーVavuu•漫遊」特展中的藝術創作，結合主題精彩呈現，引人入勝。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/09 18:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是世界原住民族日，台南市政府原住民族事務委員會聯手永康區公所、誠美社會企業等共同舉辦的「小山豬永保安康―Vavuy．漫遊」特展，今天熱鬧揭幕，透過101隻小山豬藝術創作，規劃了山林、綠地、海邊、古蹟等4大主題，精彩呈現原民文化之美，並傳達結合自然萬物共生的精神與情感，內容引人入勝。

特展在永康社教中心1樓大廳舉行，持續至9月2日，內容以原住民藝術家巴豪嵐．吉嵐的系列創作為重要核心，藉由山豬做為文化隱喻，帶領民眾漫遊於4個主題區，來一段特別的奇幻之旅；揭幕典禮由洄瀾舞集的表演開場，原民會主委白惠蘭、區長李皇興，還有議員穎艾達利、楊中成、黃肇輝、陳秋萍、朱正軒等地方各界出席，氣氛熱烈。

白惠蘭表示，8月1日為國內原住民族日，8月9日為世界原住民族日，1至9日就串聯成原住民族週，特展讓人看見了當代原住民族藝術的創新、活力，並非停留於傳統，而是在與時俱進的過程中，不斷演化、綻放，希望各界更關注原住民族的精神價值與文化根源，深化理解與共鳴。

李皇興說，永康為全市原住民人口比例最高的行政區，是推廣原住民文化的重鎮，特展很有意義，歡迎大家共襄盛舉，從觀賞、體驗到互動，認識原住民風情的多元性；他也感謝誠美社會企業董事長陳百棟無私分享典藏作品，讓內容更加豐富。

陳百棟提到，特展融入原住民萬物有靈的信仰觀，透過創作反思文化認同，以及自然、靈性的連結，希望藉此建立族群記憶與當代藝術之間的橋樑；歡迎親子一起走入小山豬的奇幻旅程。

「小山豬永保安康―Vavuy．漫遊」特展由山林、綠地、海邊、古蹟等4大主題構成，以山豬為隱喻，透過作品串聯族群文化、自然環境與歷史記憶，精彩呈現，也反映當代藝術對文化認同與環境議題的深刻關懷。

「小山豬永保安康ーVavuu•漫遊」特展在永康社教中心登場。（記者吳俊鋒攝）

洄瀾舞集進行開場表演。（記者吳俊鋒攝）

「小山豬永保安康ーVavuu•漫遊」特展在永康社教中心登場，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

「小山豬永保安康ーVavuu•漫遊」特展在永康社教中心登場，活動持續至9月2日。（記者吳俊鋒攝）

