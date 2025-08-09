通勤族利多! 台中290路公車 8/15起延伸至「梧棲區體育場」周邊

台中客運290路8月15日起延伸至「梧棲區體育場」周邊的「梧棲中正田徑場」站，並增設「邱厝庄」站。（交通局提供）

2025/08/09 18:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市梧棲區多個大型建案陸續落成，交通局協調台中客運290路動線自今年8月15日起延伸至「梧棲區體育場」周邊的「梧棲中正田徑場」站，並增設「邱厝庄」站，總班次數不變，往返沙鹿車站、沙鹿市場、光田醫院、童綜合醫院、台中工業區更加方便。

中市交通局長葉昭甫表示，梧棲區福德里是歷史悠久的社區，長期以來因調度站在大肚山上，端點設置於童綜合醫院（梧棲院區），里民必須步行至台灣大道或大智路，才能使用公車路線服務，現在台中客運在清水、梧棲交界新設調度場站。

請繼續往下閱讀...

交通局進一步與相關單位檢視福德里道路狀況及車輛行駛動線，促成290路公車延伸進入里內，290路（含延）公車自8月15日起延伸至「梧棲中正田徑場」站，並增設「邱厝庄」站，總班次數不變。

葉昭甫說，台中客運、統聯客運近期已將雙節公車配置於台中港區的調度站，交通局特別協調自6月1日起將原本晨、夜間空駛往返靜宜大學的310區1、310區2共8班次，回歸行駛全程的310路正線班次，方便大智路周邊民眾進出台中市區。

近年台中港區大型建案陸續落成，大眾運輸需求迫切，適逢統聯客運、台中客運陸續於區內設置公車調度、充電站，至今這2間公司已延駛或調整6條路線進駐服務，還有路線持續籌備中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法