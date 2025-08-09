為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「彰化童樂會」親子吃喝玩樂看露天電影！8/16、8/30還有兩場。

    「彰化童樂會」今天首場在彰化市延平公園盛大登場，數百親子同樂。（記者湯世名攝）

    2025/08/09 18:35

    〔記者湯世名／彰化報導〕離開學還有3個多星期，彰化市公所公用事業課精心策劃，推出為期3週（共3場次）適合親子攜手參加的「彰化童樂會」，今天（9日）首場在延平公園盛大登場，有街頭藝人與音樂演出、親子講座，好吃好玩的市集與充氣遊具，以及星空電影院一起看露天電影，親子玩得不亦樂乎。市長林世賢說，緊接著在8月16日、8月30日還有兩場，歡迎親子一起來「童樂」。

    林世賢表示，連續3週每週六下午3點起至晚上9點的「彰化童樂會」活動，除了首場於今天在文心街的延平公園舉行，另第2場將於8月16日在安平街96號金馬公園，以及第3場8月30日兒童公園。

    為了讓親子們在公園草地上放鬆的休閒同樂，童樂會活動精心安排街頭藝人進行各式才藝或音樂表演，每週六下午3點至下午6點演出；每週六晚上7點到9點，則播放露天電影，今晚播放《海洋奇緣2》、8月16日播放《神偷奶爸4》、8月30日播放《獅子王：木法沙》。

    此外還邀請到小兒科醫師-長頸鹿小兒科診所院長賴昇層，於每週六下午6點至6點半進行知性的「親子講座」，講題分別是今晚的《幫助孩子的情緒管理》，8月16日《培養孩子的專注力》、8月30日《了解孩子心裡的小宇宙》。

