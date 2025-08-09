屏東國際走讀日 趣味Cosplay重現商圈魅力

屏東國際走讀日結合Cosplay團隊，在商圈內進行角色創作展演（屏東市公所提供）

2025/08/09 18:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公所與屏東青年志工中心今日（9日）下午在屏東市中央商圈舉辦「2025屏東國際走讀日系列活動-小小職人秀」，規劃趣味Cosplay與導覽講解帶領民眾走進商圈，認識產業文化，瞭解職人精神，場面熱鬧有趣。

屏東國際走讀日在中華路台灣銀行前舉辦開幕儀式，結合Cosplay團隊，在商圈內進行角色創作展演，打造穿越時空的互動任務挑戰；Cosplayer還進入街區及特色店家進行任務拍攝，與店家互動、拍照留念，期望讓老商圈文化透過創意形式被重新詮釋，為活動提升話題性及可看性，並安排「小小職人走秀活動」，幫孩子妝扮成小小職人，屏東市長周佳琪也穿上傳統茶師服裝，親自化身為「香茗雅藝職人」，呼應傳承職人精神的宗旨，也讓孩子了解舊商圈的歷史與文化，體驗職人精神，也認識了中央商圈的魅力與在地特色。」

市長周佳琪表示，以中華路為基軸的中央舊城區商圈，是屏東市重要的採買與生活區域；中央市場更是展現了傳統市場巷弄縱橫交錯、攤位密集、充滿人情味等特色，中央商圈當年的繁華榮景或許不再，但它承載了屏東人許許多多的記憶，值得我們重視及傳承其精神與文化，透過屏東國際走讀日系列活動帶領民眾走進中央舊城區商圈，了解商圈歷史及文化，讓更多人認識商圈內各行各業特色，體會中央商圈精彩豐富的生態樣貌。

屏東國際走讀日讓各國人士更了解傳統商圈內職人文化（屏東市公所提供）

