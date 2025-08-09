為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鬼門晚開好兄弟更餓更兇？命理師柯柏成解惑：1生肖要防意外

    傳統寺廟會於子時舉行開鬼門儀式，迎接好兄弟來陽間。示意圖。（資料照）

    傳統寺廟會於子時舉行開鬼門儀式，迎接好兄弟來陽間。示意圖。（資料照）

    2025/08/09 19:29

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到農曆閏六月的關係，今年開鬼月也延後一個月，這個月23日才開。而處暑節氣將在當日凌晨4時33分35秒交接。命理師柯柏成表示，雖然節氣與民俗日重疊較為罕見，但閏月並不會讓好兄弟延後放假更餓更兇，這只是臆測，因為曆法循環屬於週期性現象，並非今年獨有。

    命理師柯柏成在臉書專頁「柯柏成／命理」發文指出，處暑意為「出暑」，象徵暑氣漸退、秋涼將至，晝夜溫差增大，是天地能量轉換的節點。雖然處暑已在立秋之後，但仍不可掉以輕心秋老虎的威力。

    依民俗傳統，寺廟會在子時（前一晚23時至翌日凌晨1時）舉行儀式，開啟廟中「鬼門」或「龕門」，象徵接引好兄弟來到陽間。普渡祭拜可持續整個月，而儀式核心在於祭祀大士爺。大士爺形象融合佛教菩薩、道教神祇與民間鬼王三重淵源，觀世音菩薩在此化為「鬼王相」，額頭嵌有觀音像（如嘉義民雄大士爺廟），以威嚴鎮壓鬼魂，確保秩序與供品公平分配。

    生肖運勢方面，柯柏成提醒，處暑後屬豬與屬鼠者人緣桃花特別旺，不限異性緣，從事業務或開店的人也可受益，可配戴玉器飾品提升運勢。屬虎與屬兔者文昌運佳，利於學習與考試，可在家中東方擺放奇數數量幸運竹助運。而屬蛇且農曆正月出生者，本月需注意車關，若有遠行應儘量改期，因工作不得已也要遠離水域，等過了鬼月便能平安。

    以上為民俗說法 僅供參考

