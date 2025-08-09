恆春遇核災政府能救？823核三公投倒數 李根政一句話點醒

地球公民基金會董事長李根政在講座中提出質疑，恆春觀光繁盛，一旦發生核災，政府恐難疏散應對，重啟老舊核三承擔福島級風險，值得嗎？（記者王捷攝）

2025/08/09 18:12

〔記者王捷／台南報導〕地球公民基金會董事長李根政今天在台南獨立書店「南渡策室 X 無有為」講座，結合自己的書法藝術、日本福島核災紀實攝影，呼籲8月23日核三重啟公投投下不同意，他說，恆春觀光發達，若不幸發生核災，政府有能力處理嗎？冒著像日本福島核災同樣的風險，永久的傷害農、漁業和觀光，值得嗎？

李根政說，核電決策長期被「專家獨裁」壟斷，以專業築牆排除公眾參與，公共政策就應該要大眾都能參與決策，如今核電需求多來自科技巨頭，公共政策不該由少數人掌控。

針對公投題目「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後繼續運轉」，李根政直言，誰能保證「主管機關」安全確認？這是一場花費11億元的巨型民調，雖難過門檻，但政治效應大，若公投同意，政府將認為屏東人接受核廢料存放。

另外，核三廠核安紀錄不佳，近10年核三廠事故頻仍，如2014年機組跳機與冷凝器異常、2015年冷卻水放射性物質超標、2016年發電機故障、2019及2021年設備異常，2025年3月再傳冷卻水塔火警。

恆春觀光如此發達，若發生核災，政府是否能應對？而且台積電已加入全球再生能源倡議RE100，承諾2040年前全面使用再生能源，可見企業要的也可以是綠電，李根政呼籲，8月23日大眾出來公投，讓政府正視能源轉型與核廢料問題，否則不管誰執政，政府都會認為這些髒東西理所當然可以放在屏東。

