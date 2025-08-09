為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳路徑南修更接近！未來2天是關鍵 下週三北部雨勢最大

    氣象署預測的楊柳颱風路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    氣象署預測的楊柳颱風路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    2025/08/09 18:05

    〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風楊柳今天（9日）下午2時的位置在台北東方海面約2100公里處，並逐步往西移動，且較昨天預測的稍微偏南。中央氣象署預報，下週一、二強度會略為增強，下週三北部和宜蘭、花蓮的雨勢會最大，下週四換南部降雨。

    氣象署預報員劉沛滕表示，照目前楊柳颱風的路徑預測來看，下週二（12日）會移動到琉球南方海面，但下週二後的路徑有很大不確定性，「目前的路徑潛勢圖有稍微靠近台灣近海一些，下週三下半天可能會通過台灣東北側或北部近海」。

    劉沛滕說，依照這路徑，下週三北部、宜蘭、花蓮地區，降雨會持續明顯，中南部、台東也會有局部降雨；下週四楊柳會移動到台灣西北方海面上，就會變成南部和部分東半部地區有部分降雨狀況，其它地方是午後雷陣雨天氣。

    劉沛滕指出，楊柳颱風的路徑仍有很大的變數，下週二之後，部分模式預測它會往北偏多一些，且強度略為減弱一點，因為環境不利於維持它的強度，這樣對台灣的影響較小，「當然也有可能南偏一點，降雨就會更明顯，且有可能下週二就會有海上颱風警報」。

    劉沛滕說，明、後天楊柳颱風的路徑仍會持續修正，且因太平洋高壓的強度減弱很多的趨勢，氣象署預計在下週一會有較為確定的路徑預測，且對下週三之後的天氣變化影響極大。

    劉沛滕說，明天到下週二水氣稍增多，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部地區及其他山區易有局部大雨，且要特別注意明、後（10日、11日）兩天西半部山區及近山區並有局部短延時豪雨發生的機率。

    下週三之後受到楊柳颱風外圍環流的影響，下週三北部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨；下週四（14日）東半部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    劉沛滕說，下週五、六又轉為吹偏南風和東南風的天氣型態，降雨以花東地區和恆春半島為主，其它地區則是午後雷陣雨。

    楊柳颱風預計下週三最接近台灣，週二不排除發布海上颱風警報。（氣象署提供）

    楊柳颱風預計下週三最接近台灣，週二不排除發布海上颱風警報。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    圖 圖
    圖 圖
