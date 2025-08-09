文化祭「TAIWAN PLUS」移師大阪 吉祥物「a-We」售罄日人哀嚎

文化部次長王時思今到大阪市中之島，為TAIWAN PLUS台日新風市集開市加油打氣。後方吉祥物「a-We」，其實是台灣的隱喻。（記者林翠儀攝）

2025/08/09 18:11

〔駐日特派員林翠儀／大阪9日報導〕文總主辦文化祭「TAIWAN PLUS」首度前進軍日本大阪。文化部次長王時思下午參觀「台日新風」市集，她表示，很多攤位的限量商品大都在開市半小時後就售罄，大家評價都非常高，很多人過去沒機會接觸台灣比較精緻的文化呈現，透過這次活動接觸台灣多元的展現方式，都留下深刻印象。

文化部今年利用大阪世博舉辦期間，進軍大阪舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動，文總也共襄盛舉，將往年在東京舉辦的「TAIWAN PLUS」移師大阪，以此展現台灣文化國家隊的軟實力。活動時間也從往年的兩天擴大為兩個週末，分別於8月9日、10日、16日、17日於大阪市中之島開賣。

「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」市集開賣首日，文總統計開市一小時就湧入了超過3000人，吉祥物「a-We」周邊每日限量且每人限購，一小時內販售完畢。有民眾沒搶到還當場哀嚎。

王時思今天參觀市集後表示，市集是我們本週展開重要的項目，市集是一種進入生活的內容，在市集展出的陶器、金屬、精工，或是漆器等，創作元素都是來自台灣，希望透過這樣的方式，可以跟更多人進行交流，尤其希望大家把這些產品帶回家，讓台灣成為日本人日常生活的一部分。

「a-We」布偶純手工製 日人驚豔

對於a-We在大阪展現驚人的人氣度，王時思表示，很多日本朋友發現a-We布偶是台灣純手工製的，都非常想要，現在這種布偶很少用手工製作，我們也希望透過這種全新的投入，讓對方感受到台灣人的誠意。王時思稱a-We是個有彈性、愛交朋友的「小傢伙」，未來也希望他能為台灣到世界各地去交朋友，她也暗示a-We未來也許會有動畫或漫畫的多元呈現。

對於文化部和文總選擇在大阪舉辦文化台灣世博活動，王時思表示，主要是希望藉著世博期間，把台灣的文化帶到這裡來。因為世博的重要命題是「閃耀著生命光輝的未來社會」，所以我們透過文化科技、視覺藝術、電影、文學、工藝等不同介面，將台灣的這些文化帶過來，希望大家可以在這裡感受到台灣的多元、韌性，以及台灣在這一個小島上面所創造出來的奇蹟。這也就是整個策展的主軸就是「奇蹟之島」，我們希望大家因為台灣而得到邁向未來的勇氣，因為台灣而更有信心去迎接那個未來的社會。

文化部次長王時思參觀TAIWAN PLUS台日新風市集攤位。（記者林翠儀攝）

文化部次長王時思在TAIWAN PLUS市集中，發現在大阪世博「TECH WORLD」館也有開賣的基隆老店連珍的芋頭卷。（記者林翠儀攝）

