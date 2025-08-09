為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    歸仁仁壽宮創建300年來第一次 12/13舉辦三朝慶成醮

    歸仁仁壽宮斥資原貌修復剪黏，保存傳統工藝，將舉辦慶成謝土祈安清醮。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁仁壽宮斥資原貌修復剪黏，保存傳統工藝，將舉辦慶成謝土祈安清醮。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/09 18:04

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市知名廟宇歸仁仁壽宮是文化部重要民俗「南關線三大廟王醮暨遊社」的共同保存者，香火鼎盛，投入8000萬元整修屋頂剪黏、新建文物館等工程陸續完工，經神明應允，將舉辦謝土祈安清醮，這是仁壽宮初創逾300年來首見的三朝慶成醮。

    仁壽宮主祀保生大帝，是昔日台南東門城外三大廟之一，草創於明鄭時期，1977年重建迄今，屬於閩南式設計，精彩的琉璃剪粘工藝是重要特色，只是歷經近半世紀的風吹雨打日曬，嚴重脫落、毀損，管理委員會斥資整修。

    管委會總幹事陳英裕說，仁壽宮不惜重資原貌修復，與一些廟宇的瓷片剪或碗片剪不同，創作上以鑽石刀針對彩色玻璃切割，雖然比較費時，但完成後光彩耀眼，更重要的是，為後代保存、守護了式微的傳統工藝。

    除了屋頂剪黏整修，廟方也在一旁新建陳列館，完工在即，陳英裕指出，1樓為挑高6米的空間，可展示較為大型的科儀文物，讓民眾更了解重要部定民俗的內涵，舉辦建醮時也能成為王船廠，讓祭典更順利推動。

    陳英裕說，建築取名仁壽館，與剪黏整修一併在前年中開工，現已完成，廟方將舉辦謝土，是否透過建醮活動來進行，信眾熱議，管委會向保生大帝擲筊請示，連續8個聖杯，神明應允，敲定相關時程。

    廟方12月13日起舉行為期3天的乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮，熱鬧迎接剪黏整修與仁壽館新建等的完工、啟用，相關前置作業已展開，中元普度祭典後全力籌辦。

    醮典時，會進行廟埕謝土、祭五方神煞、奠安土府宅鎮符命、植柳招祥送虎埋龍等科儀，圓滿後，由保生大帝神轎帶領、灣厝北極殿金獅陣、許厝文衡聖帝堂宋江陣與崁仔下觀音堂宋江陣等共同戒護下，送宅虎到二甲溪畔火化。

    陳英裕說，根據廟史記載，以往仁壽宮的慶成醮都結合在王船醮裡一併進行，這次是創建逾300年來首度舉辦三朝謝土祈安清醮，別具意義。

    仁壽宮斥資原貌修復屋頂剪黏。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮斥資原貌修復屋頂剪黏。（記者吳俊鋒攝）

    廟旁新建的仁壽館硬體也已經完工。（記者吳俊鋒攝）

    廟旁新建的仁壽館硬體也已經完工。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播