歸仁仁壽宮創建300年來第一次 12/13舉辦三朝慶成醮

歸仁仁壽宮斥資原貌修復剪黏，保存傳統工藝，將舉辦慶成謝土祈安清醮。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/09 18:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市知名廟宇歸仁仁壽宮是文化部重要民俗「南關線三大廟王醮暨遊社」的共同保存者，香火鼎盛，投入8000萬元整修屋頂剪黏、新建文物館等工程陸續完工，經神明應允，將舉辦謝土祈安清醮，這是仁壽宮初創逾300年來首見的三朝慶成醮。

仁壽宮主祀保生大帝，是昔日台南東門城外三大廟之一，草創於明鄭時期，1977年重建迄今，屬於閩南式設計，精彩的琉璃剪粘工藝是重要特色，只是歷經近半世紀的風吹雨打日曬，嚴重脫落、毀損，管理委員會斥資整修。

請繼續往下閱讀...

管委會總幹事陳英裕說，仁壽宮不惜重資原貌修復，與一些廟宇的瓷片剪或碗片剪不同，創作上以鑽石刀針對彩色玻璃切割，雖然比較費時，但完成後光彩耀眼，更重要的是，為後代保存、守護了式微的傳統工藝。

除了屋頂剪黏整修，廟方也在一旁新建陳列館，完工在即，陳英裕指出，1樓為挑高6米的空間，可展示較為大型的科儀文物，讓民眾更了解重要部定民俗的內涵，舉辦建醮時也能成為王船廠，讓祭典更順利推動。

陳英裕說，建築取名仁壽館，與剪黏整修一併在前年中開工，現已完成，廟方將舉辦謝土，是否透過建醮活動來進行，信眾熱議，管委會向保生大帝擲筊請示，連續8個聖杯，神明應允，敲定相關時程。

廟方12月13日起舉行為期3天的乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮，熱鬧迎接剪黏整修與仁壽館新建等的完工、啟用，相關前置作業已展開，中元普度祭典後全力籌辦。

醮典時，會進行廟埕謝土、祭五方神煞、奠安土府宅鎮符命、植柳招祥送虎埋龍等科儀，圓滿後，由保生大帝神轎帶領、灣厝北極殿金獅陣、許厝文衡聖帝堂宋江陣與崁仔下觀音堂宋江陣等共同戒護下，送宅虎到二甲溪畔火化。

陳英裕說，根據廟史記載，以往仁壽宮的慶成醮都結合在王船醮裡一併進行，這次是創建逾300年來首度舉辦三朝謝土祈安清醮，別具意義。

仁壽宮斥資原貌修復屋頂剪黏。（記者吳俊鋒攝）

廟旁新建的仁壽館硬體也已經完工。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法